«زنگ آخر»؛ روایت ماندگار مظلومیت کودکان میناب و نقطه تلاقی همبستگی ایران و عراق علیه جنایت آمریکا و صهیونیسم

سیدمیعاد صالحی، استاد دانشگاه، در حاشیه بازدید از نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف و در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به ابعاد انسانی و تاریخی فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: با گذشت پنج ماه از شهادت مظلومانه دانشآموزان دختر و پسر این مدرسه، همچنان پژواک مظلومیت آنان در وجدانهای بیدار زنده است و کمتر انسان آزادهای را میتوان یافت که این روایت تلخ و دردناک را نشنیده باشد.
وی با بیان اینکه این فاجعه سندی از اوج خشونت، کودککشی و نقض آشکار ارزشهای انسانی است، افزود: روایت میناب، روایتی از مظلومیت کودکان بیگناه و در مقابل، نمایانگر چهره واقعی نظام سلطه و حامیان جنایت علیه ملتهاست؛ روایتی که هر جا در جهان بازگو شود، نخستین پرسش افکار عمومی این خواهد بود که چه رژیمی توانسته چنین جنایتی را علیه کودکان مرتکب شود.
صالحی با اشاره به برگزاری نمایشگاه «زنگ آخر» در نجف اشرف، این رویداد فرهنگی را دارای پیامهای چندلایه توصیف کرد و گفت: انتخاب عنوان «زنگ آخر» نیز هوشمندانه و تأثیرگذار است؛ عنوانی که به واپسین لحظات حضور دانشآموزان در کلاس درس اشاره دارد؛ لحظاتی که با حمله به مدرسه، به جای آغاز یک روز عادی تحصیل، به واپسین صفحه زندگی آنان تبدیل شد.
استاد دانشگاه با قدردانی از اهتمام نهادهای دینی و فرهنگی عراق در برگزاری این نمایشگاه، تصریح کرد: اینکه تنها چند ماه پس از این فاجعه، مردم عراق، حوزه علمیه نجف و مجموعههای فرهنگی وابسته به مراجع عالیقدر، از جمله آیتالله سیستانی و آیتالله شهرستانی، برای زنده نگه داشتن یاد این کودکان مظلوم پیشقدم شدهاند، حامل پیامی عمیق از مسئولیتپذیری فرهنگی و همدلی فراملی با ملت ایران است.
وی ادامه داد: این نمایشگاه که در آستانه حضور میلیونها زائر اربعین حسینی در نجف و کربلا برپا شده، فرصتی ارزشمند برای انتقال روایت این جنایت به افکار عمومی جهان اسلام و زائران از کشورهای مختلف فراهم میکند و میتواند به ثبت این واقعه در حافظه تاریخی ملتها کمک کند.
صالحی با اشاره به پیوند معنوی و اجتماعی شکلگرفته میان دو ملت ایران و عراق، اظهار کرد: آنچه امروز در نجف و کربلا شاهد آن هستیم، تجلی وحدت، همبستگی و همدلی میان ملتها، نخبگان، حوزههای علمیه و مراکز فرهنگی دو کشور در دفاع از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی است.
وی تاکید کرد: هرچه زمان میگذرد، ابعاد واقعی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکارتر میشود و نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر بیش از پیش کنار میرود. در مقابل، این آگاهی عمومی میتواند زمینهساز تقویت انسجام امت اسلامی و افزایش همگرایی ملتهای منطقه در برابر سیاستهای مبتنی بر خشونت و تجاوز باشد.
استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد که خون شهدای مظلوم، بهویژه کودکان بیگناه میناب، منشأ بیداری هرچه بیشتر افکار عمومی، تعمیق وحدت امت اسلامی و استمرار مسیر روشنگری درباره واقعیتهای این جنایت باشد و ملتهای مسلمان با اتکا به این سرمایه معنوی، گامهای مؤثرتری در مسیر عدالت، همبستگی و دفاع از حقیقت بردارند.
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