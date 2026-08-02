میراث‌آریا: بیش از ۹۰۰ سال پیش، در دامنه‌های جنوبی البرز، طراحان الموت، امنیت را در قالب یک شبکه می‌دیدند؛ شبکه‌ای که در آن هر قلعه بخشی از یک سامانه بزرگ‌تر بود و هیچ استحکامی به‌تنهایی معنا پیدا نمی‌کرد.

پرونده ثبت جهانی یونسکو نیز دقیقا بر همین ویژگی تاکید می‌کند. این پرونده از «قلعه الموت و شش استحکام وابسته» به‌عنوان یک میراث زنجیره‌ای یاد می‌کند؛ مجموعه‌ای متشکل از الموت، لمبسر، نویذرشاه، شمس‌کلایه، قسطین‌لار، شیرکوه و ایلان که در نقاط راهبردی رشته‌کوه البرز استقرار یافته‌اند.

راز این شبکه، پیش از هر چیز، در انتخاب مکان بود. تقریبا همه این استحکامات بر فراز صخره‌های مرتفع یا یال‌های باریک کوهستان ساخته شدند؛ نقاطی که دسترسی به آن‌ها تنها از یک یا دو مسیر محدود امکان‌پذیر بود. چنین استقراری موجب می‌شد مهاجمان، پیش از رسیدن به دیوارهای قلعه، ناچار باشند از مسیرهایی باریک، پرشیب و کاملا قابل کنترل عبور کنند.

اما مزیت طبیعی تنها بخشی از ماجرا بود. هر قلعه بر مسیرهای ارتباطی دره‌های الموت و گذرگاه‌های میان البرز نظارت داشت. این استقرار به ساکنان امکان می‌داد رفت‌وآمد نیروها، کاروان‌ها و تحرکات نظامی را زیر نظر بگیرند و در صورت بروز خطر، آمادگی لازم را پیدا کنند. پژوهش‌های یونسکو نیز از این مجموعه به‌عنوان شبکه‌ای با «سازمان فضایی و راهبردی پیشرفته» یاد می‌کنند.

برخلاف تصور رایج، آنچه این شبکه را متمایز می‌کرد، توان ادامه حیات در شرایط محاصره بود. پرونده ثبت جهانی تصریح می‌کند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این استحکامات، سامانه‌های پیشرفته مدیریت آب و غذا بوده است. آب‌انبارها، مخازن ذخیره، هدایت آب از چشمه‌ها و بارش‌های فصلی و همچنین بهره‌گیری از زمین‌های پیرامون برای تولید محصولات کشاورزی، امکان مقاومت طولانی‌مدت را فراهم می‌کرد.

در حقیقت، الموت شهری کوچک بر فراز کوه بود. درون استحکامات، فضاهای مسکونی، انبارهای غلات، آب‌انبارها، بخش‌های خدماتی و محل استقرار نیروها پیش‌بینی شده بود تا در روزگار بحران، زندگی بدون وابستگی فوری به بیرون ادامه یابد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این سامانه، اصل پراکندگی همراه با پیوستگی بود. به جای تمرکز همه توان دفاعی در یک نقطه، چندین دژ در فاصله‌های مختلف ایجاد شد تا اگر یکی از آن‌ها تحت فشار قرار گرفت، سایر استحکامات همچنان پابرجا بمانند. این همان مفهومی است که امروز در مطالعات نظامی از آن با عنوان «تاب‌آوری شبکه‌ای» یاد می‌شود؛ هرچند نباید این اصطلاح مدرن را مستقیما به ساختار تاریخی الموت تعمیم داد. آنچه از شواهد برمی‌آید، این است که پراکندگی قلعه‌ها احتمال از میان رفتن هم‌زمان کل سامانه را کاهش می‌داد.

لمبسر، دومین قلعه مهم این مجموعه، نمونه روشنی از این راهبرد است. این استحکام که از بزرگ‌ترین قلعه‌های منطقه به شمار می‌رود، بر مسیرهای مهم غربی نظارت داشت و در کنار الموت، بخشی از ستون فقرات دفاعی شبکه را تشکیل می‌داد. سایر استحکامات نیز هر یک در موقعیتی قرار گرفته بودند که بر دره‌ها، گردنه‌ها یا مسیرهای دسترسی اشراف داشته باشند.

با این حال، باید میان واقعیت تاریخی و افسانه تفاوت گذاشت. درباره شیوه انتقال پیام میان قلعه‌ها، روایت‌های فراوانی درباره استفاده از آتش، دود یا کبوتران نامه‌بر وجود دارد، اما برای بسیاری از این روایت‌ها شواهد قطعی باستان‌شناسی یا اسناد هم‌زمان در دست نیست. از همین رو، پرونده ثبت جهانی یونسکو نیز به جای تکیه بر چنین روایت‌هایی، بر ویژگی‌های اثبات‌شده‌ای مانند معماری دفاعی، سازمان فضایی، مدیریت منابع آب و سازگاری با محیط طبیعی تاکید می‌کند.

یکی دیگر از دلایل پایداری این شبکه، سازگاری کامل آن با محیط کوهستان بود. معماران الموت کوشیدند تا حد امکان از خود صخره به‌عنوان بخشی از استحکامات استفاده کنند. در بسیاری از نقاط، پرتگاه‌های طبیعی جای دیوارهای مصنوعی را گرفته‌اند و تنها در بخش‌هایی که نیاز بوده، دیوار یا برج ساخته شده است. این تلفیق معماری و طبیعت، هم هزینه ساخت را کاهش می‌داد و هم نفوذ به قلعه را دشوارتر می‌کرد.

یونسکو نیز در بیانیه ارزش جهانی برجسته این اثر، بر همین موضوع تاکید کرده و این مجموعه را نمونه‌ای ممتاز از انطباق معماری دفاعی با چشم‌انداز کوهستانی البرز معرفی کرده است؛ جایی که محیط طبیعی بخشی از طراحی دفاعی بوده است.

نکته مهم دیگر آن است که الموت از اواخر قرن یازدهم میلادی، به مرکز سیاسی، نظامی و همچنین علمی و فکری نزاریان تبدیل شد. همین ویژگی دوگانه، یعنی هم‌زمان بودن کارکرد دفاعی و فرهنگی، از دلایل اصلی ثبت جهانی آن به شمار می‌رود. یونسکو تصریح می‌کند که این شبکه، افزون بر نقش حفاظتی، مرکز دانش، اندیشه و حیات فرهنگی نیز بوده است.

در سال ۱۲۵۶ میلادی، با حمله مغولان، قلعه الموت سقوط کرد؛ اما پایان حیات سیاسی این مرکز، به معنای پایان اهمیت تاریخی آن نبود. آنچه امروز باقی مانده، شواهدی از شیوه‌ای متفاوت در اندیشیدن به دفاع، مدیریت منابع و سازماندهی سرزمینی است.

ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته» نیز دقیقا بر همین مبنا انجام شد؛ نه به دلیل قدمت یا شهرت تاریخی، بلکه به سبب آنکه این مجموعه تصویری کم‌نظیر از یک شبکه دفاعی کوهستانی را ارائه می‌دهد که توانسته بود معماری، طبیعت، آب، غذا و سازمان فضایی را در قالب یک نظام منسجم گرد هم آورد. این همان میراثی است که امروز، پس از قرن‌ها، از فراز صخره‌های البرز همچنان روایتگر بخشی مهم از تاریخ مهندسی، معماری و مدیریت سرزمینی ایران است.

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