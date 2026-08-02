میراث‌آریا: در تاریخ جنگ‌ها، بسیاری از قلعه‌ها با پایان یافتن آب و آذوقه سقوط کرده‌اند. همین واقعیت سبب شد که معماران و طراحان استحکامات الموت، از همان آغاز، مسئله آب را بخشی از راهبرد دفاعی خود بدانند.

پرونده ثبت جهانی یونسکو نیز این ویژگی را یکی از عناصر اصلی ارزش جهانی برجسته مجموعه معرفی می‌کند. در این پرونده آمده است که بقایای سامانه‌های ذخیره و تامین آب، همراه با استحکامات، فضاهای معماری صخره‌ای، تراس‌های کشاورزی و چشم‌انداز کوهستانی، از مهم‌ترین شواهد سازمان‌یافتگی دولت نزاریان در فاصله سده‌های یازدهم تا سیزدهم میلادی است.

آب؛ نخستین خط دفاع

استقرار قلعه‌های الموت بر فراز ارتفاعات، اگرچه مزیت نظامی بزرگی ایجاد می‌کرد، اما چالشی جدی نیز به همراه داشت؛ دسترسی دشوار به منابع دائمی آب. راه‌حل معماران الموت، مدیریت هوشمند هر قطره آب بود.

بررسی‌های باستان‌شناسی و ارزیابی ایکوموس نشان می‌دهد که در استحکامات این مجموعه، آب از طریق ترکیبی از منابع طبیعی، جمع‌آوری آب‌های سطحی، مخازن سنگی و آب‌انبارها مدیریت می‌شد. این زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که در دوره‌های کم‌بارش یا هنگام محاصره نیز امکان ادامه زندگی را فراهم کنند.

معماری در خدمت آب

یکی از ویژگی‌های شاخص قلعه‌های الموت، پیوند کامل معماری با توپوگرافی کوهستان است. در بسیاری از بخش‌ها، مخازن آب در دل سنگ تراشیده شده یا در نقاطی ساخته شده‌اند که امکان جمع‌آوری روان‌آب‌های ناشی از بارندگی و ذوب برف را فراهم می‌کرد.

برخلاف تصور رایج، این سامانه انتخاب محل استقرار بناها، شیب سطوح، مسیر هدایت آب و جانمایی آب‌انبارها، همگی بخشی از یک طرح یکپارچه به شمار می‌رفتند.

به همین دلیل، یونسکو در بیانیه ارزش جهانی برجسته این اثر، «سامانه‌های ذخیره و تأمین آب» را در کنار معماری دفاعی، یکی از عناصر اصلی انتقال ارزش جهانی مجموعه معرفی کرده است.

آب‌انبارهایی برای روزهای محاصره

هیچ قلعه‌ای نمی‌توانست تنها بر بارندگی همان روزها تکیه کند. از همین رو، در استحکامات الموت، مخازن ذخیره آب با دقت طراحی شدند تا آب در فصل‌های پربارش ذخیره و در زمان نیاز مصرف شود.

وجود این مخازن سبب می‌شد ساکنان قلعه‌ها برای تأمین آب، ناچار به ترک استحکامات نباشند؛ موضوعی که در شرایط محاصره، مزیتی تعیین‌کننده محسوب می‌شد.

ارزیابی ایکوموس نیز تاکید می‌کند که این سامانه‌های آبی، بخشی جدایی‌ناپذیر از عملکرد دفاعی شبکه الموت بوده‌اند و بدون آن‌ها، استمرار حیات در چنین محیط کوهستانی امکان‌پذیر نبود.

آب و کشاورزی؛ دو روی یک سکه

در کنار سامانه‌های آبی، از تراس‌های کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزش جهانی اثر یاد شده است. این تراس‌ها امکان تولید بخشی از نیاز غذایی جامعه ساکن در پیرامون دژها را فراهم می‌کردند و وابستگی شبکه دفاعی را به منابع بیرونی کاهش می‌دادند.

در واقع، مدیریت آب برای استمرار تولید غذا نیز اهمیت داشت و همین پیوند میان آب، کشاورزی و دفاع، یکی از دلایل موفقیت این نظام کوهستانی بود.

مهندسی بدون اسراف

آنچه سامانه‌های آبی الموت را متمایز می‌کند، کارآمدی آن‌هاست. در محیطی که منابع آب محدود بود، هیچ بخشی از سامانه بر مصرف بی‌رویه استوار نبود.

ذخیره، هدایت و استفاده از آب، متناسب با ظرفیت طبیعی منطقه طراحی شده بود؛ رویکردی که امروز نیز در مطالعات مدیریت پایدار منابع آب، یکی از اصول بنیادین به شمار می‌رود.

چرا یونسکو به آب توجه ویژه کرد؟

در متن رسمی یونسکو تصریح شده است که ارزش جهانی این مجموعه، از ترکیب عناصر مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله استحکامات، معماری صخره‌ای، سامانه‌های ذخیره و تامین آب، بقایای باستان‌شناختی و چشم‌انداز کوهستانی که در کنار هم، سازمان اجتماعی، سیاسی و فکری دولت نزاری را بازتاب می‌دهند. به بیان دیگر، اگر دیوارها نماد قدرت بودند، آب نماد تداوم آن قدرت بود.

میراثی فراتر از یک فناوری

امروز از بسیاری از سازه‌های آبی الموت تنها بقایایی بر جای مانده است؛ اما همین بقایا نشان می‌دهد که معماران این استحکامات، قرن‌ها پیش از شکل‌گیری دانش نوین مهندسی منابع آب، اهمیت برنامه‌ریزی، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری پایدار از آب را به‌خوبی درک کرده بودند. همین ویژگی است که پرونده ثبت‌جهانی را از روایت‌های افسانه‌ای جدا می‌کند.

یونسکو، الموت را به سبب شواهد عینی از دانش مهندسی، سازمان فضایی، مدیریت آب و تاب‌آوری یک جامعه کوهستانی در فهرست میراث جهانی ثبت کرده است.

فراتر از سنگ و آب

قلعه‌های الموت امروز بیش از آنکه از جنگ روایت کنند، از «مدیریت» سخن می‌گویند؛ مدیریتی که آب را به ستون فقرات یک شبکه دفاعی تبدیل کرد. در این مجموعه، آب بخشی از معماری، امنیت، کشاورزی و سازمان اجتماعی به شمار می‌رفت. شاید به همین دلیل است که در پرونده ثبت جهانی، نام این سامانه‌ها در کنار برج‌ها و دیوارها آمده است؛ زیرا راز ماندگاری الموت، در دانشی نهفته بود که می‌دانست چگونه از هر قطره آب، آینده یک سرزمین را بسازد.

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