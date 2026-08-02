۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳

حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در برنامه تلفنی برخط سامد

حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در برنامه تلفنی برخط سامد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، روز شنبه ۱۰ مردادماه در برنامه تلفنی برخط سامد حضور یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی روز گذشته ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در جریان حضور در سامانه سامد، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از نقاط مختلف استان را بررسی کرد.

در این ارتباط مردمی، تماس‌گیرندگانی از شهرستان‌های شازند، ساوه، محلات، آشتیان و نراق دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

بخش مهمی از درخواست‌ها به حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی و لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت برخی بناها و محوطه‌های تاریخی اختصاص داشت. همچنین موضوع مقابله با تخلفات و صیانت از میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مطرح‌شده از سوی شهروندان بود.

در حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی، تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها از جمله مطالبات مردمی عنوان شد. در بخش صنایع‌دستی نیز ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی، حمایت از فعالان این حوزه و توجه به ظرفیت‌های بومی و هویت فرهنگی مناطق مختلف استان مورد تأکید تماس‌گیرندگان قرار گرفت.

برخی تماس‌ها نیز به مسائل اداری، منابع انسانی و ضرورت تقویت ساختارهای اجرایی در شهرستان‌ها مربوط بود که برای بررسی تخصصی به واحدهای ذی‌ربط ارجاع شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این برنامه، ارتباط مستقیم با مردم را از اولویت‌های مدیریتی دانست و تأکید کرد تمامی درخواست‌ها در چارچوب ضوابط و قوانین، از طریق معاونت‌ها و واحدهای تخصصی پیگیری خواهد شد.

حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه سامد با هدف افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به مطالبات و تقویت ارتباط بی‌واسطه با مردم انجام می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051100835
رضا تربتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha