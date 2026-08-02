به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی روز گذشته ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در جریان حضور در سامانه سامد، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از نقاط مختلف استان را بررسی کرد.

در این ارتباط مردمی، تماس‌گیرندگانی از شهرستان‌های شازند، ساوه، محلات، آشتیان و نراق دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

بخش مهمی از درخواست‌ها به حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی و لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت برخی بناها و محوطه‌های تاریخی اختصاص داشت. همچنین موضوع مقابله با تخلفات و صیانت از میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مطرح‌شده از سوی شهروندان بود.

در حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی، تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها از جمله مطالبات مردمی عنوان شد. در بخش صنایع‌دستی نیز ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی، حمایت از فعالان این حوزه و توجه به ظرفیت‌های بومی و هویت فرهنگی مناطق مختلف استان مورد تأکید تماس‌گیرندگان قرار گرفت.

برخی تماس‌ها نیز به مسائل اداری، منابع انسانی و ضرورت تقویت ساختارهای اجرایی در شهرستان‌ها مربوط بود که برای بررسی تخصصی به واحدهای ذی‌ربط ارجاع شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این برنامه، ارتباط مستقیم با مردم را از اولویت‌های مدیریتی دانست و تأکید کرد تمامی درخواست‌ها در چارچوب ضوابط و قوانین، از طریق معاونت‌ها و واحدهای تخصصی پیگیری خواهد شد.

حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه سامد با هدف افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به مطالبات و تقویت ارتباط بی‌واسطه با مردم انجام می‌شود.

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