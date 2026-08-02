بهگزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی روز گذشته ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در جریان حضور در سامانه سامد، ضمن گفتوگوی مستقیم با شهروندان، مسائل و درخواستهای مطرحشده از نقاط مختلف استان را بررسی کرد.
در این ارتباط مردمی، تماسگیرندگانی از شهرستانهای شازند، ساوه، محلات، آشتیان و نراق دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
بخش مهمی از درخواستها به حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی و لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت برخی بناها و محوطههای تاریخی اختصاص داشت. همچنین موضوع مقابله با تخلفات و صیانت از میراثفرهنگی از دیگر محورهای مطرحشده از سوی شهروندان بود.
در حوزه گردشگری، توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاریهای محلی، تقویت ظرفیتهای گردشگری شهرستانها و تسهیل فرآیندهای مرتبط با صدور مجوزها از جمله مطالبات مردمی عنوان شد. در بخش صنایعدستی نیز ایجاد و تقویت بازارچههای محلی، حمایت از فعالان این حوزه و توجه به ظرفیتهای بومی و هویت فرهنگی مناطق مختلف استان مورد تأکید تماسگیرندگان قرار گرفت.
برخی تماسها نیز به مسائل اداری، منابع انسانی و ضرورت تقویت ساختارهای اجرایی در شهرستانها مربوط بود که برای بررسی تخصصی به واحدهای ذیربط ارجاع شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی در این برنامه، ارتباط مستقیم با مردم را از اولویتهای مدیریتی دانست و تأکید کرد تمامی درخواستها در چارچوب ضوابط و قوانین، از طریق معاونتها و واحدهای تخصصی پیگیری خواهد شد.
حضور مدیران دستگاههای اجرایی در سامانه سامد با هدف افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به مطالبات و تقویت ارتباط بیواسطه با مردم انجام میشود.
انتهای پیام/
نظر شما