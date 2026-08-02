فاز دوم احیای مرمت کاروانسرای تاریخی مجدالملک در فراهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات اجرایی فاز دوم مرمت کاروانسرای تاریخی مجدالملک دولت‌آباد، از بناهای ارزشمند تاریخی شهرستان فراهان، با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار کرد: در این مرحله از مرمت، بخش تخریب‌شده شترخانه واقع در ضلع فرعی کاروانسرا در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از شیوه‌های مرمت اصولی و مصالح سنتی، اصالت معماری این اثر تاریخی حفظ و احیا شود.

او افزود: عملیات اجرایی این فاز شامل اجرای تویزه، آواربرداری قسمت‌های فرسوده، بندکشی، بازیابی کالبدی بنا، طاق‌زنی، اجرای آجرفرش، عایق‌کاری سنتی، پالانه‌زنی آجری و همچنین احداث و مرمت ناودانی‌های بنا است که با رعایت کامل ضوابط فنی و حفاظتی انجام می‌شود.

محمودی با تأکید بر اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی استان تصریح کرد: مرمت اصولی کاروانسرای مجدالملک علاوه بر جلوگیری از روند فرسایش بنا، زمینه حفظ هویت تاریخی منطقه و توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان فراهان را فراهم می‌کند.

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