به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ در حاشیه سفر استاندار اردبیل به شهرستان پارس‌آباد، گفت: در این سفر مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پارس‌آباد از محل اعتبارات استانی تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این اعتبار مصوب در پروژه ساماندهی، حفاظت و مطالعات محوطه باستانی قلعه اولتان، تکمیل پروژه ساختمان نمایشگاه صنایع‌دستی و همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرک شهید غفاری هزینه خواهد شد. باد

او با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات در سفرهای شهرستانی استاندار متناسب با نیازهای هر شهرستان اتفاق می‌افتد، تاکید کرد: در سفر هفته گذشته استاندار اردبیل به شهرستان خلخال نیر مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های این شهرستان اختصاص یافت.

جباری ادامه داد: در شهرستان خلخال اعتبار مصوب برای ساماندهی موزه خلخال به عنوان یک مطالبه عمومی و انجام مطالعات و احیای بازار تاریخی این شهر هزینه می‌شود.

انتهای پیام/