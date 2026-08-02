به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز خلیلی روز سهشنبه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه پیگیری پروژه سرمایهگذاری گردشگری سلامت نیر که با حضور سرمایهگذار برگزار شد، گفت: تیم اقتصادی استان برای تسریع در اجرای پروژه گردشگری سلامت به عنوان یکی از مهمترین پروژههای پیشران اقتصادی در استان اردبیل عزم جدی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به مقیاس منطقهای طرح به عنوان اولین دهکده سلامت با رویکرد تجمیع خدمات متمرکز تشخیص، درمان و اقامت، افزود: آغاز عملیات اجرایی این پروژه میتواند استان اردبیل را به عنوان مرکز منطقهای ارائه خدمات سلامت در کشور تبدیل کند.
او همچنین ضمن اشاره به مراحل پایانی اعطای زمین، تاکید کرد: تمامی حمایتهای لازم دولتی برای پیشبرد این پروژه با توجه به اهمیت آن در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری استان ارائه خواهد شد.
رئیس اداره سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل نیز در این جلسه با ارائه گزارش در مورد وضعیت فعلی درخواست متقاضی و اقدامات انجام شده، گفت: مراحل صدور مجوز در کمترین زمان ممکن انجام و هرگونه موانع در این خصوص مرتفع شد.
نگار سریعالاطلاق با اشاره به همراهی شرکت آب منطقهای استان به عنوان صاحب بسته سرمایهگذاری و همچنین ادارهکل منابع طبیعی در تخصیص زمین مورد نظر در شهرستان نیر، اضافه کرد: همافزایی لازم در بین دستگاههای اجرایی مرتبط برای رفع هرگونه موانع با توجه به اهمیت اجرای این پروژه برای توسعه اقتصادی استان وجود دارد.
همچنین مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی به عنوان سرمایهگذار پروژه بزرگ دهکده سلامت نیر، از آمادگی این شرکت برای شروع عملیات اجرایی در دو هفته آینده در صورت تامین زمین خبر داد.
علیرضا تابش افزود: حجم سرمایهگذاری این پروژه در فاز اول دو همت پیشبینی شده است و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه فازهای بعدی اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما