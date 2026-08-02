به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در برنامه سامد، احمد دیناری با حضور در فضای گفت‌‍وگوی برخط، بر اهمیت تعامل مستمر با فعالان، هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد.

این حضور رسانه‌ای، بخشی از رویکرد اداره‌کل برای شنیدن مستقیم نظرات و بررسی چالش‌های موجود در سطح استان از دیدگاه ذینفعان و شهروندان محسوب می‌شود.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی مؤثر برای ارتقای سطح شفافیت و تقویت پیوند میان نهادهای اجرایی و بخش‌های مختلف جامعه است؛ رویکردی که هدف نهایی آن، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مردمی برای بهبود فرآیندها و تسریع در پیشبرد برنامه‌های توسعه گردشگری در سطح استان خواهد بود.

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