۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان‌شمالی در برنامه تلفنی برخط سامد

حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان‌شمالی در برنامه تلفنی برخط سامد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی، روز شنبه ۱۰ مردادماه در برنامه تلفنی برخط سامد حضور یافت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در برنامه سامد، احمد دیناری با حضور در فضای گفت‌‍وگوی برخط، بر اهمیت تعامل مستمر با فعالان، هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد.

این حضور رسانه‌ای، بخشی از رویکرد اداره‌کل برای شنیدن مستقیم نظرات و بررسی چالش‌های موجود در سطح استان از دیدگاه ذینفعان و شهروندان محسوب می‌شود.

برگزاری چنین برنامه‌هایی، گامی مؤثر برای ارتقای سطح شفافیت و تقویت پیوند میان نهادهای اجرایی و بخش‌های مختلف جامعه است؛ رویکردی که هدف نهایی آن، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مردمی برای بهبود فرآیندها و تسریع در پیشبرد برنامه‌های توسعه گردشگری در سطح استان خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051100824
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha