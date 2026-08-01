به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری روز چهارشنبه ۷ تیرماه در این نشست، ضمن تشریح روند ارزیابی‌های فنی، از تصویب نهایی ۵ طرح سرمایه‌گذاری خبر داد و بر اهمیت اجرای این پروژه‌ها در ارتقای شاخص‌های صنعت گردشگری استان تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی با اشاره به جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل ۴ مجتمع گردشگری در شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و گرمه و یک واحد بوم‌گردی در شهرستان سملقان است که تنوع و توزیع متوازن آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صنعت گردشگری این مناطق ایفا کند.

دیناری مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این ۵ طرح را بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌های گردشگری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۸ نفر در سطح استان فراهم خواهد شد که گامی مثبت در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی استان به شمار می‌رود.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری در کمیته فنی، راهبرد اصلی اداره‌کل برای ارتقای ظرفیت‌های گردشگری استان است تا بتوانیم سهم خراسان‌شمالی را از بازارهای گردشگری کشور افزایش دهیم.

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