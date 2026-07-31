به گزارش خبرنگار میراثآریا، این میز خدمت با حضور معاونان تخصصی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، روز جمعه نهم مردادماه همزمان با برگزاری نماز جمعه برپا شد.
هدف از اجرای این برنامه، ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره با فعالان حوزههای میراثفرهنگی، هنرمندان صنایعدستی، سرمایهگذاران گردشگری و سایر شهروندان است تا ضمن بررسی چالشها و پیگیری درخواستها، راهکارهای لازم برای حل مشکلات موجود ارائه شود.
این اقدام در راستای رویکرد دولت برای حضور در میان مردم و افزایش دسترسی عمومی به مدیران دستگاههای اجرایی انجام میشود تا فرآیندهای اداری و خدماترسانی با سرعت و شفافیت بیشتری به انجام برسد.
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