۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در مصلای بجنورد

برپایی میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در مصلای بجنورد

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در راستای تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی بی‌واسطه به مطالبات مردم، میز خدمت خود را در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برپا کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این میز خدمت با حضور معاونان تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، روز جمعه نهم مردادماه هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه برپا شد.

هدف از اجرای این برنامه، ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، هنرمندان صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاران گردشگری و سایر شهروندان است تا ضمن بررسی چالش‌ها و پیگیری درخواست‌ها، راهکارهای لازم برای حل مشکلات موجود ارائه شود.

این اقدام در راستای رویکرد دولت برای حضور در میان مردم و افزایش دسترسی عمومی به مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود تا فرآیندهای اداری و خدمات‌رسانی با سرعت و شفافیت بیشتری به انجام برسد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051000762
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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