بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ملکمحمد قربانپور شامگاه شنبه ۱۰ مردادماه جاری در دوازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری در سالجاری گفت: مصوبههای این نشست با هدف تعیینتکلیف وضعیت نوسازی، بهسازی و مقاومسازی روستای تاریخی و پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ و با رعایت الزامات حفاظت از بافت ارزشمند این روستا به تصویب رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهمترین مصوبههای دوازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سالجاری افزود: مصوبههای مربوط به روستای تاریخی و پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ با هدف صیانت از ارزشهای میراثی، توسعه بومگردی و تسهیل اجرای طرحهای مقاومسازی به تصویب رسید.
قربانپور تصریح کرد: با برگزاری منظم جلسههای کارشناسی و کارگروه، هیچ پرونده معطلماندهای در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری و سرمایهگذاری در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.
او یادآور شد: در این نشست، مسائل و مشکلات حوزههای گردشگری، صنعت و بافتهای مسکونی با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بر همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در روند رفع موانع تولید تأکید و اضافه کرد: تمامی موضوعات مطرح شده با همافزایی مناسب میان دستگاههای اجرایی استان پیگیری میشود.
او گفت: نشستهای کمیتههای کارشناسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری بهصورت هفتگی و بیشتر با حضور استاندار برگزار و در آن، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بدون وقفه بررسی و براساس قوانین و مقررات، درباره رفع موانع موجود تصمیمگیری میشود.
قربانپور تأکید کرد: با اعلام آمادگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری برای بررسی تمامی مسائل بخش تولید و سرمایهگذاری تلاش میشود.
او افزود: هر موضوعی که در چارچوب قوانین قابلیت طرح در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری داشته باشد، در این کارگروه بررسی و برای رفع موانع آن تصمیمگیری خواهد شد.
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