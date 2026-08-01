به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جعفر مردانی روز جمعه ۹ مردادماه جاری در شورای ترافیک چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پایان ماه صفر و تابستان، افزایش حضور مسافران و گردشگران در استان و قرار گرفتن در آستانه بازگشایی مدارس، فرمانداران باید برگزاری مستمر نشست‌های شورای ترافیک شهرستان‌ها و پیگیری خط‌کشی معابر و جاده‌ها را در دستور کار قرار دهند و این اقدامات به روزهای پایانی موکول نشود.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش تصادفات تنها ماموریت برای پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست بلکه مسئولیتی ملی و استانی است که تحقق آن همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را می‌طلبد.

مردانی به شرایط توپوگرافی، جغرافیایی و کوهستانی استان، ارتقای ایمنی محورهای ارتباطی را ضروری اعلام و تصریح کرد: تمامی مدیران باید با رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث عمل کنند تا هیچ خانواده‌ای بر اثر بی‌احتیاطی، ضعف مدیریت و یا ترک‌ فعل دستگاه‌های اجرایی داغدار نشود.

او با تأکید بر ضرورت بازبینی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز یادآور شد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، پلیس راه، پلیس راهنمایی و رانندگی باید در مدت زمانی مشخص، برنامه زمان‌بندی اصلاح این نقاط، نصب حفاظ، اصلاح شیب و اصلاح تقاطع‌ها در چهارمحال و بختیاری را ارائه و بدون تأخیر اجرا کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: همچنین دستگاه‌های مسئول با هماهنگی پلیس نسبت به نصب تجهیزات و دوربین‌های نظارتی در جاده‌های پرخطر و نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

او برخورد با تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و تخلفات راکبان موتورسیکلت را ضروری دانست و گفت: دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، اورژانس. جمعیت هلال‌احمر و سایر نیروهای امدادی باید تجهیزات، امکانات و نیروهای خود را برای خدمات‌رسانی سریع در حوادث احتمالی در حالت آماده باش نگه دارند.

مردانی تأکید کرد: فرمانداران، شهرداران و دهیاران موظفند ایمنی معابر، روشنایی، اصلاح تقاطع‌ها، نصب علائم هشداردهنده، خط‌کشی و ایمن‌سازی مسیر تردد عابران پیاده را در اولویت قرار دهند.

او افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری باید از تمامی ظرفیت ماشین‌آلات خود برای ایمنی جاده‌های استان استفاده کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سرعت‌بخشی در اجرای مصوبه‌های شورای ترافیک شهرستان‌ها، بازدیدهای میدانی فرمانداران با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی تامین روشنایی نقاط حادثه خیز، تقاطع‌ها، ورودی شهرها و مسیرهای پرتردد، اولویت‌بخشی به رفع گلوگاه‌های ترافیکی، همکاری شرکت توزیع نیروی برق در تأمین روشنایی و تقویت آنتن‌دهی تلفن همراه در جاده‌های اصلی و مناطق گردشگری از سوی شرکت مخابرات از دیگر الزامات کاهش حوادث رانندگی به‌شمار می‌رود.

او یادآور شد: فرمانداران باید برای اجرای هر مصوبه، دستگاه اجرایی مسئول، زمان اجرا، محل تامین اعتبار و شاخص ارزیابی را مشخص کنند و هیچ‌گونه کوتاهی و سهل‌انگاری که جان مردم را به خطر بیندازد، پذیرفته نیست.

مردانی اضافه کرد: افزایش ایمنی سفر، تقویت خدمات رسانی و کاهش خطرات با هدف کاهش نرخ تصادفات باید به‌صورت جدی دنبال شود.

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