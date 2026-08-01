۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۱

اداره میراث‌فرهنگی کوهرنگ آمادگی برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد

اداره میراث‌فرهنگی کوهرنگ آمادگی برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهرنگ گفت: این اداره برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری همکاری می‌کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جهانبخش امامی روز شنبه ۹ مردادماه جاری گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره های فرهنگی و گردشگری علاوه‌بر معرفی شهرستان کوهرنگ در حوزه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهرنگ افزود: در روند برگزاری جشنواره‌های مختلف مرتبط با این اداره به پیوست‌های فرهنگی توجه می‌شود.

امامی تصریح کرد: نگاه تخصصی در جشنواره‌ها باعث شکل‌گیری رویدادهایی با دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

او یادآور شد: شهرستان کوهرنگ مؤلفه‌های مورد نیاز برای برگزاری سومین جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری را دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051000700
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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