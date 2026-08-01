احیای بافت تاریخی شهرکرد در اولویت قرار دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا بیاتی روز شنبه ۱۰ مردادماه جاری گفت: تدوین برنامه‌ای جامع برای حفاظت، احیا و سامان‌دهی بافت‌های تاریخی شهرکرد و مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه چالشتر مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به جایگاه بافت تاریخی شهرکرد در حفظ هویت و اصالت مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: بافت‌های تاریخی، سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی شهر است و حفظ آن‌ها باید در کنار پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان و تسهیل روند خدمات‌رسانی مورد توجه جدی باشد.

بیاتی قلعه تاریخی چالشتر و محدوده پیرامونی آن را از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: سامان‌دهی این مجموعه، حفاظت از ارزش‌های تاریخی آن و توجه به محیط اطراف قلعه می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، ارتقای منظر شهری و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی شهرکرد و استان داشته باشد.

او تدوین طرح ویژه برای بافت‌های تاریخی شهرکرد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و یادآور شد: تعیین ضوابط روشن، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و رفع ناهماهنگی‌های موجود، علاوه‌بر صیانت از میراث‌فرهنگی، باعث کاهش دغدغه‌های شهروندان و تعیین‌تکلیف املاک واقع در بافت‌های تاریخی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد با تاکید بر تقویت تعامل میان شهرداری شهرکرد، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، اداره‌کل راه و شهرسازی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط یادآور شد: برگزاری نشست‌های مستمر و تصمیم‌گیری‌های مشترک، مسیر اجرای برنامه‌های حفاظتی و توسعه‌ای را هموار و زمینه احیای بافت تاریخی شهرکرد و سامان‌دهی قلعه چالشتر و فضای پیرامونی آن را فراهم می‌کند.

او به بررسی برخی موضوعات مرتبط با بناهای تاریخی از جمله خانه تاریخی مرتضوی‌ها اشاره و اضافه کرد: شورای اسلامی شهرکرد از هر برنامه‌ای در راستای حفظ هویت تاریخی شهر، احیای آثار ارزشمند، توسعه گردشگری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان حمایت خواهد کرد.

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