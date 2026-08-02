به گزارش خبرنگار میراثآریا، سعدالله نوری اظهار کرد: غرفههای صنایعدستی با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی منطقه، حمایت از هنرمندان و آشنایی زائران اربعین با تولیدات هنرمندان، درکنار مواکب این شهرستان همزمان با ایام اربعین حسینی برپا شده است.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کامیاران افزود: زائران در مسیر حضور خود در مواکب شهرستان کامیاران میتوانند از غرفههای صنایعدستی بازدید کرده و با آثار و دستساختههای هنرمندان این شهرستان آشنا شوند.
او با اشاره به جایگاه صنایعدستی در معرفی فرهنگ و هویت مناطق، عنوان کرد: برپایی این غرفهها فرصتی برای نمایش توانمندی هنرمندان محلی و معرفی هنرهای سنتی منطقه به زائران اربعین حسینی است.
نوری یادآور شد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات آنان از برنامههای این اداره در مناسبتهای مختلف فرهنگی و مذهبی است.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کامیاران بیان کرد: صنایعدستی کامیاران بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شهرستان به شمار میرود و معرفی این آثار نقش مهمی در رونق این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان محلی دارد.
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