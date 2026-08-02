خدمت به زائران اربعین باید با معرفی هویت فرهنگی کردستان همراه باشد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر ورمقانی روز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از موکب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در قروه و نمایشگاه صنایع‌دستی در این شهرستان، که با همراهی فرماندار شهرستان قروهو مسئول میراث‌فرهنگی این شهرستان انجام شد، اظهار کرد: اربعین حسینی علاوه بر یک رویداد معنوی بزرگ، فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، آداب، جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و توانمندی‌های استان کردستان به زائران است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: عرضه محصولات هنرمندان شهرستان قروه در این مجموعه، زمینه‌ای برای آشنایی زائران با هنرهای بومی و تولیدات ارزشمند صنایع‌دستی کردستان فراهم کرده است.

او عنوان کرد: باید از ظرفیت حضور زائران اربعین در استان به بهترین شکل استفاده شود و با معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری، زمینه شناخت بیشتر مردم از ظرفیت‌های کردستان فراهم شود.

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