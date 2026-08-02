پویا طالب‌نیا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح اقدامات این اداره‌کل در آستانه اربعین حسینی، از اجرای برنامه‌ای هماهنگ برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران و مسافران عبوری از استان خبر داد.

وی با بیان اینکه ستاد اربعین اداره‌کل از حدود دو هفته پیش از آغاز موج سفرهای اربعین تشکیل شده است، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف، تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائرانی که از مسیر استان کردستان به سمت مرزهای غربی کشور تردد می‌کنند، پیش‌بینی شده و همکاران این اداره‌کل به‌صورت مستمر در اجرای ماموریت‌های محوله حضور دارند.

طالب‌نیا افزود: در همین راستا، تیم‌های تخصصی نظارت به‌صورت روزانه در محورهای مواصلاتی و مراکز خدماتی بین‌راهی مستقر شده‌اند تا بر عملکرد تاسیسات گردشگری، کیفیت خدمات، رعایت استانداردهای بهداشتی، وضعیت نظافت و کیفیت عرضه مواد غذایی نظارت مستمر داشته باشند و خدماتی در شان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان با اشاره به استقرار دو موکب خدماتی در مسیر تردد زائران گفت: یکی از موکب‌ها در شهرستان قروه به‌عنوان ورودی استان و دیگری در شهرستان مریوان به‌عنوان خروجی استان به سمت مرز باشماق فعالیت می‌کند و خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در این موکب‌ها، علاوه بر خدمات رفاهی، بخشی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان نیز معرفی و عرضه شده است که از جمله آن می‌توان به ارائه پوشاک اصیل کُردی و دیگر محصولات بومی اشاره کرد؛ اقدامی که در کنار خدمت‌رسانی به زائران، فرصتی برای معرفی هویت فرهنگی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان استان فراهم کرده است.

طالب‌نیا در پایان تاکید کرد: نظارت‌های میدانی اداره‌کل تا پایان ایام اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تمام ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در راستای ارائه خدمات باکیفیت، تأمین رفاه زائران و معرفی شایسته فرهنگ و هنر غنی کردستان به کار گرفته شده است.

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