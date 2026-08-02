به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه و در نشست تخصصی بررسی مسائل سرمایه‌گذاری، میراث‌فرهنگی و گردشگری شهرستان فلاورجان که به ریاست رمضان رحیمی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و با حضور فرماندار فلاورجان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و مدیران تخصصی این اداره‌کل در دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی برگزار شد، تدوین نقشه راه توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری و صیانت از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان بررسی شد.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست، با استناد به سند جامع گردشگری استان، مقرر شد شهرستان فلاورجان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرصت‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در حوزه تأسیسات گردشگری را شناسایی و برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف شدند در فرآیند معرفی فرصت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، همکاری لازم را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان داشته باشند.

کرم‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مدیران محلی در حوزه سرمایه‌گذاری بود. بر این اساس، معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان مأمور شد با برگزاری وبینار تخصصی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ضوابط قانونی و فرآیندهای اخذ مجوز را برای فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان تشریح کند تا زمینه تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: در بخش دیگری از این نشست، ظرفیت‌های کشاورزی فلاورجان به‌عنوان یکی از مزیت‌های توسعه اقتصادی شهرستان موردتوجه قرار گرفت و مقرر شد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کشاورزی بدون تغییر کاربری اراضی و در چارچوب ضوابط قانونی شناسایی و به سرمایه‌گذاران معرفی شود. همچنین تأکید شد تمامی طرح‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قابلیت اجرا خواهند داشت.

او تصریح کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، روند اجرایی مجتمع گردشگری راران نیز بررسی شد و بر اساس مصوبه جلسه، متقاضی این طرح موظف شد پس از دریافت استعلام از سازمان جهاد کشاورزی، نسبت به ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزها برای اخذ موافقت اصولی اقدام کند تا فرآیند سرمایه‌گذاری این پروژه وارد مرحله اجرایی شود.

کرم‌زاده گفت: بخش مهم دیگری از نشست به حفاظت و ثبت آثار تاریخی فلاورجان اختصاص داشت. بر این اساس، معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان مأمور شد پیگیری ثبت ملی ۴۰ اثر تاریخی ملموس شهرستان را در دستور کار قرار دهد. همچنین مقرر شد اعضای شورای ثبت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشستی اختصاصی به میزبانی فلاورجان، پرونده‌های ثبتی این شهرستان و شهرستان سمیرم را بررسی کنند؛ اقدامی که می‌تواند روند ثبت ملی آثار شاخص منطقه را تسریع کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: پیگیری روند ثبت جهانی مسجد تاریخی اشترجان نیز از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود. بر اساس تصمیم اتخاذشده، معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان فلاورجان و دفتر نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با هماهنگی یکدیگر، اقدامات لازم برای پیشبرد پرونده این اثر ارزشمند را به‌صورت ویژه دنبال خواهند کرد.

او تأکید کرد: باهدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد میراث‌فرهنگی شهرستان نیز مقرر شد مطالعات تخصصی برای برندسازی کبوتر خانه‌های فلاورجان انجام شود تا این شهرستان با تکیه‌بر گستره و تنوع کبوتر خانه‌های تاریخی خود، جایگاه پایتخت کبوترخانه‌های ایران را تثبیت و از این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری استفاده کند.

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