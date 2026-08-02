به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمود وحید بریمانلو بیان کرد: دوره آموزشی برندسازی و بازاریابی روز شنبه ۱۰ مردادماه با هدف توانمندسازی هنرمندان، ارتقای سطح دانش بازاریابی و آشنایی با اصول نوین برندسازی در صنایعدستی استان به اجرا درآمد.
سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی در این باره گفت: توانمندسازی صنعتگران و ارتقای کیفیت ارائه محصولات، اولویت اصلی این معاونت برای توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری در صنایعدستی است.
بریمانلو افزود: برگزاری چنین دورههایی در راستای ایجاد پیوند میان هنر اصیل هنرمندان و نیازهای روز بازار صورت میگیرد تا علاوه بر حفظ اصالت آثار، مسیر حضور پررنگتر محصولات تولیدی استان در بازارهای رقابتی و دیجیتال هموارتر شود.
او در پایان تأکید کرد: ارائه راهکارهای نوین در حوزه برندسازی، زمینهساز توسعه صادرات و ارزآوری برای هنرمندان صنایعدستی خواهد بود که امیدواریم با مشارکت فعال صنعتگران، شاهد نتایج مثبت آن در سطح استان باشیم.
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