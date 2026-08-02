به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ گفت: بازدید میدانی از آثار تاریخی بندر سیراف با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی برای تسریع در روند حفاظت و آماده‌سازی این مجموعه تاریخی انجام شده‌است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: طی یک ماه گذشته اقدامات مؤثری در ساماندهی مجموعه آثار تاریخی سیراف انجام شده و این روند در روزهای آینده با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

او ادامه داد: تمامی بناها و محوطه‌های پیشنهادی پرونده ثبت جهانی سیراف پاکسازی و خواناسازی بصری شده‌اند و این اقدامی ارزشمند است که با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی تابستان، سرآغاز برنامه‌های گسترده‌تر حفاظت و ساماندهی این مجموعه خواهد بود.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر از آغاز مرمت اضطراری مسجد تاریخی امام حسن بصری خبر داد و گفت: این عملیات تا چند روز آینده به پایان می‌رسد و پس از آن مرمت و ساماندهی سایر بناها، به‌ویژه مسجد جامع سیراف، در اولویت قرار خواهد گرفت.

ماهینی همچنین تأمین روشنایی، اجرای مسیرهای بازدید و ایمن‌سازی بناهای قابل بازدید را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته‌های آینده عنوان کرد.

او در پایان با تأکید بر اهمیت تاریخی بندر سیراف، حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند را مستلزم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، انجمن‌های مردم‌نهاد و مشارکت جامعه محلی دانست.

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