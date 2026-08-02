ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در شهرهای استان بوشهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پیام مساعدی امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به ثبت دمای ۵۰ درجه و بیشتر در اکثر شهرهای استان طی شبانهروز گذشته، از تداوم استقرار توده هوای گرم تا اواخر هفته خبر داد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه دمای هوا در نقاط مختلف استان به مقادیر بالایی رسیده است، اظهار کرد: در شبانهروز گذشته دمای هوای شهرستانهای تنگستان و دشتی به ۵۰.۵ درجه و در شهرستانهای دشتستان، دیلم و عسلویه به ۵۰ درجه سلسیوس رسید.
او با اشاره به وضعیت رطوبت در سواحل استان افزود: میزان شرجی و رطوبت هوا در سواحل استان بوشهر نیز به ۸۹ درصد رسید که نشاندهنده شرایط جویِ با رطوبت بالا در مناطق ساحلی است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه بر اساس نقشههای هواشناسی، استقرار توده هوای گرم تا اواخر هفته در منطقه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود در برخی نقاط استان، دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه و حتی بیشتر از آن افزایش یابد.
مساعدی در خصوص وضعیت جوی در روزهای میانی هفته تصریح کرد: طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، در برخی نقاط استان بهویژه در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
او در خصوص پیشبینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تشریح وضعیت دریایی، افزود: جهت وزش باد در استان غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق شمالی و مرکزی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود. همچنین ارتفاع موج در خلیج فارس در سواحل استان ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق شمالی و مرکزی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
شایان ذکر است فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۴۵، مد دریا ساعت ۱۰:۵۱ و جزر دوم دریا ساعت ۱۷:۴۳ خواهد بود.
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