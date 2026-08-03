به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در بازدید میدانی از موکب‌های برپا شده در مسیر زوار اربعین، با بیان اینکه امروزه معرفی جاذبه‌ها تنها به روش‌های کلاسیک میسر نیست، اظهار کرد: تلاش ما در ایام اربعین امسال بر این بود تا با نصب و راه‌اندازی ویدئو پروژکتورها در موکب‌های منتخب مسیر زوار، فضایی متفاوت برای معرفی ظرفیت‌های استان ایجاد کنیم.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: پخش مستمر ویدئوهای باکیفیت و جذاب از اماکن تاریخی، طبیعی و صنایع‌دستی کرمانشاه در حاشیه این مسیر پرتردد، گامی بلند در راستای معرفی شایسته فرهنگ و تمدن استان به مسافرانی بود که از سراسر کشور در این مسیر حضور دارند.

او با اشاره به تغییرات ساختاری در رفتارهای مخاطبان ادامه داد: در عصری که دنیای دیجیتال به مرجع اصلی دریافت اطلاعات و رفع نیازهای سفر در کمترین زمان ممکن تبدیل شده است، نمی‌توان به شیوه‌های قدیمی متکی بود.

روشن تصریح کرد: ما در معاونت گردشگری استان، رویکرد دیجیتالی‌سازی تبلیغات را در دستور کار قرار داده‌ایم و هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و پلتفرم‌های فضای مجازی، کرمانشاه را نه تنها در ایام خاص، بلکه در تمامی فصول سال در سبد مقصد سفرهای گردشگران قرار دهیم و تصویری مانا و جذاب از این استان در ذهن زائران ثبت کنیم.

روشن در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رویداد اربعین را یک ویترین بزرگ ملی توصیف کرد و گفت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای تعامل فرهنگی است.

او افزود: ما با استفاده بهینه از این ظرفیت، سعی کردیم زائران را تنها به عنوان عبورکننده نبینیم؛ بلکه با معرفی هدفمند جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و طبیعت‌گردی استان، بذر انگیزه برای سفرهای گردشگری در آینده را در ذهن آنان بکاریم.

روشن ادامه داد: برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای است که این زائران در آینده‌ای نزدیک به گردشگران فعال در استان تبدیل شده و با بازدید مجدد، رونق‌بخش صنعت گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه باشند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در حال حاضر پیاده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دسترسی سریع زائران به نقشه دیجیتال گردشگری و معرفی مجازی اماکن استان نیز در دستور کار قرار دارد تا کرمانشاه بتواند با تکیه بر تکنولوژی‌های روز، جایگاه واقعی خود را در صنعت توریسم کشور تثبیت کند.

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