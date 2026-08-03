بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه در حاشیه بازدید از بازارچههای موقت و غرفههای صنایعدستی مستقر در مسیر تردد زوار اربعین، اظهار کرد: ایام اربعین حسینی فرصتی مغتنم برای میزبانی از زائران و در عین حال، فرصتی بینظیر برای معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر اصیل مردم کرمانشاه به مشتاقان اهلبیت (ع) است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه صنایعدستی هر منطقه شناسنامه فرهنگی آن دیار است، افزود: با هدف بهرهمندی از این ظرفیت عظیم، با برنامهریزیهای انجام شده، بازارچههای موقت در مسیرهای اصلی تردد زائران در استان برپا شده است تا علاوه بر نمایش توانمندی هنرمندان، سوغات و محصولات فاخر هنری کرمانشاه در دسترس زوار قرار گیرد.
او در ادامه تصریح کرد: در این بازارچهها، طیف متنوعی از صنایعدستی استان شامل گلیمبافی، سازهای سنتی، معرق، گیوه و سایر رشتههای بومی با تأکید بر هویت و کیفیت ارائه میشود.
کوگانی گفت: هدف ما از ایجاد این غرفهها، علاوه بر حمایت از هنرمندان و فروش مستقیم محصولات آنان، برندسازی محصولات صنایعدستی استان در سطحی ملی است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به استقبال زائران از غرفههای صنایعدستی گفت: بازخوردها نشان میدهد که ترکیب فضای معنوی سفر اربعین با جلوههای هنری، تأثیر مثبتی بر ذائقه فرهنگی زائران دارد و ما امیدواریم با استمرار حمایتها و برپایی این بازارچهها، شاهد رونق بیش از پیش صنایعدستی استان و بهبود معیشت هنرمندان صنعتگر در تمامی فصول سال باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما