محسن طوسی سرپرست ادارهکل حفظ و احیای بناها و محوطههای تاریخی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا از دستیابی به یافتههای ارزشمند باستانشناختی در جبهه جنوبی کاخ صاحبقرانیه خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب اجرای پروژه گمانهزنی با هدف پیگردی و دستیابی به اطلاعات تاریخی درباره نحوه استقرار و شکلگیری کالبدی کاخ صاحبقرانیه و همچنین شناسایی شواهد معماری دورههای پیشین، بهویژه کاخ جهاننما، بخشی از سازههای پشتیبان و نظام شیببندی پلکانی جبهه جنوبی این کاخ شناسایی و مستندسازی شد.
وی افزود: این پروژه با رویکردی پژوهشمحور و مبتنی بر مطالعات باستانشناختی، در راستای بازخوانی تحولات تاریخی مجموعه و فراهمسازی مستندات علمی برای حفاظت و احیای اصولی بنا در حال اجراست و نتایج اولیه آن، افق تازهای برای شناخت لایههای تاریخی و تحولات معماری این مجموعه ارزشمند گشوده است.
سرپرست ادارهکل حفظ و احیای بناها و محوطههای تاریخی تصریح کرد: یافتههای بهدستآمده، علاوه بر آشکار ساختن بخشی از نظام مهندسی و ساماندهی کالبدی جبهه جنوبی کاخ، میتواند در تبیین ارتباط فضایی و تاریخی میان کاخ صاحبقرانیه و ساختارهای پیشین مجموعه، بهویژه کاخ جهاننما، نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
همچنین اعضای کمیته راهبری پروژه استحکامبخشی کاخ صاحبقرانیه که از نزدیک از روند کاوشها و یافتههای باستانشناسی بازدید کردند، بر اهمیت علمی این کشفیات تاکید کرده و اعلام کردند: شواهد بهدستآمده، اطلاعات ارزشمندی درباره ویژگیهای معماری، شیوه اجرای سازههای پشتیبان و مداخلات محیطی در دورههای تاریخی مختلف ارائه میدهد و مبنای قابل اتکایی برای تصمیمگیریهای تخصصی در زمینه ساماندهی، حفاظت، استحکامبخشی و احیای جبهه جنوبی کاخ صاحبقرانیه خواهد بود.
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