به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، عاطفه رشنویی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این عملیات، نواقص سیستم نورپردازی محوطه پل‌بند تاریخی شادروان برطرف شد و همزمان پاکسازی عمومی، بوته‌کنی و جمع‌آوری علوفه خشک از محدوده این اثر تاریخی نیز به انجام رسید.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر با تأکید بر ضرورت نگهداری مستمر از آثار تاریخی افزود: حفظ کیفیت بصری، ارتقای ایمنی محیط و صیانت از ارزش‌های تاریخی و جهانی سامانه آبی شوشتر از اولویت‌های پایگاه میراث جهانی است و به همین منظور، برنامه‌های حفاظتی و خدماتی به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

او با بیان اینکه پل‌بند تاریخی شادروان یکی از بخش‌های شاخص این مجموعه جهانی است، گفت: حفاظت و ساماندهی این اثر نیازمند رسیدگی مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و اصلاح نورپردازی و پاکسازی محوطه نیز در همین چارچوب انجام شده است.

رشنویی تأکید کرد: پایگاه میراث جهانی سامانه آبی- تاریخی شوشتر اجرای مستمر برنامه‌های نگهداری، ساماندهی و بهسازی بخش‌های مختلف این مجموعه را با هدف حفاظت از ارزش‌های جهانی اثر و ارتقای کیفیت خدمات به بازدیدکنندگان در دستور کار دارد.

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