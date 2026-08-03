«تلومر» در اهواز به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش «تلومر» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی شاهین داستار کاری از گروه تئاتر اشک و لبخند دور دوم اجراهای خود را از پنجم مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ در سالن شماره سه پردیس سینمایی خلیج فارس اهواز آغاز کرد.

این نمایش اثری علمی- تخیلی با درونمایه‌های فلسفی و اجتماعی است که با بهره‌گیری از کمدی تلخ مخاطب را هم می‌خنداند و هم به اندیشیدن درباره جنگ، قدرت، امید و معنای انسان بودن دعوت می‌کند.

در این نمایش فرشته غالمی، شاهین داستار، امیرحسین عبده‌پور، نیما نعمتی‌پور، مریم مسعودنیا، سایه احمدی، نیلوفر آرین‌پور، مریم ممبنی، آرتا داستار، مهرداد منصوری‌زاده، زهرا اسکندری، فریال جابری، محمدامین پورحمیدی، مبینا حسین‌زاده، آلا مشعلی، آرینا ملکی، نیایش دغالوی، مانا ممبنی و آرمان مؤمن ایفای نقش می‌کنند.

نمایش «تلومر» درباره سه سرباز و یک پروفسور است که از جنگی بی‌نام فرار کرده‌اند. آنها در جایی دور افتاده پنهان شده‌اند و مجبورند به نوبت برای زنده ماندن کشیک بدهند. در همین کشیک دادن‌ها اتفاقاتی می‌افتد که ثابت می‌کند مغز آنقدرها هم کامل نیست.

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