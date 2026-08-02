محمد جوروند در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: ستاد اربعین خوزستان به ریاست استاندار و با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و هر یک از دستگاه‌ها بر اساس مأموریت‌های تعیین‌شده، مسئولیت مشخصی در فرآیند خدمت‌رسانی به زائران بر عهده دارند. اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در چارچوب این تقسیم کار ملی، مأموریت ارائه خدمات در حوزه اسکان، پشتیبانی، خدمات فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری استان را دنبال می‌کند.

وی افزود: در مرزهای شلمچه و چذابه، موکب‌های متعددی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعه‌های خدمات‌رسان مستقر شده‌اند و خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه می‌شود. همزمان، ظرفیت مهمانسراهای دستگاه‌های اجرایی، مراکز وابسته به سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت، مدارس و سایر فضاهای عمومی نیز برای اسکان موقت زائران به کار گرفته شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تاکید بر نقش زیرساخت‌های گردشگری استان در پشتیبانی از این رویداد بزرگ مذهبی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مراکز اقامتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و برخی مجموعه‌های گردشگری واقع در مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه، خدمات خود را به‌صورت رایگان یا با حداقل هزینه در اختیار زائران قرار داده‌اند تا بخشی از نیازهای اسکان آنان تامین شود.

جوروند، مشارکت مردم خوزستان را از سرمایه‌های ارزشمند این استان در ایام اربعین دانست و گفت: همانند سال‌های گذشته، مردم استان با روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ اصیل میهمان‌نوازی، در شهرهای اهواز، حمیدیه، خرمشهر، آبادان و دیگر شهرهای مسیر، حسینیه‌ها، منازل شخصی و مراکز مردمی را برای پذیرایی و اسکان زائران مهیا کرده‌اند که این همدلی و مشارکت، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ دینی و اجتماعی مردم خوزستان است.

وی درباره وضعیت تردد زائران نیز اظهار کرد: خوشبختانه تردد در مرزهای شلمچه و چذابه با روانی و نظم مطلوب در جریان است و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است. همچنین دستگاه‌های مسئول حوزه حمل‌ونقل از جمله راه‌آهن، ناوگان اتوبوسرانی و سایر بخش‌های مرتبط، با برنامه‌ریزی منسجم، وظیفه جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند تا خدمات حمل‌ونقل با حداقل وقفه انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با اشاره به آمار تردد ثبت‌شده در روز دهم مردادماه گفت: در مرز چذابه، ۲۲ هزار و ۷۷۱ نفر ورود زائران ایرانی، ۹ هزار و ۶۹۷ نفر خروج زائران ایرانی، ۴۸۲ نفر ورود اتباع خارجی و ۹۶۲ نفر خروج اتباع خارجی ثبت شده که مجموع ترددها را به ۳۳ هزار و ۹۱۲ نفر رسانده است. به گفته وی، آمار مرز شلمچه نیز در همین حدود بوده و نشان‌دهنده حجم قابل توجه تردد زائران از دو گذرگاه اصلی استان است.

جوروند با اشاره به گرمای شدید هوای خوزستان، تأمین آب آشامیدنی را یکی از مهم‌ترین محورهای خدمت‌رسانی دانست و افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مسئولیت تأمین و توزیع ۲۵۰ هزار بطری آب معدنی را بر عهده گرفته است و این فرآیند به‌صورت مستمر در موکب‌های مستقر در مرزها برای زائران در حال انجام است.

وی ادامه داد: همزمان با این اقدامات، عملیات نظافت محیط، جمع‌آوری پسماند و مخازن زباله و همچنین فعالیت خودروهای آب‌پاش در مسیرهای پرتردد، به‌صورت شبانه‌روزی توسط دستگاه‌های مسئول اجرا می‌شود تا شرایط مطلوب‌تری برای تردد زائران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین از استقرار کامل تیم‌های امدادی و درمانی در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و گفت: خدمات درمانی، اورژانس و مراقبت‌های بهداشتی به‌صورت مستمر در حال ارائه است و تمامی دستگاه‌های مسئول برای صیانت از سلامت زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده شده در مرزها اظهار کرد: هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا، آیین‌های مذهبی، برنامه‌های فرهنگی، سینه‌زنی، زنجیرزنی و دیگر جلوه‌های آیینی با حضور گروه‌های مذهبی استان در موکب‌های مرزی برگزار می‌شود تا در کنار خدمات رفاهی، فضای معنوی و فرهنگی اربعین نیز برای زائران بیش از پیش تقویت شود.

جوروند در پایان تاکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان تا پایان ایام اربعین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اقامتی، گردشگری و فرهنگی استان، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی به خدمت‌رسانی ادامه خواهد داد تا زمینه میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرزهای شلمچه و چذابه فراهم شود و خوزستان، همچون سال‌های گذشته، نقش راهبردی خود را در پشتیبانی از بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان به بهترین شکل ایفا کند.

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