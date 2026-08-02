تشکیل پرونده ثبتی بیش از ۱۰۲ اثر تاریخی و فرهنگی خوزستان در ۵ماه نخست سال

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا حسینی‌بروجنی توضیح داد: بخش درخور توجهی از این پرونده‌ها برای ثبت در فهرست آثار ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان با بیان این‌که شناسایی و ثبت آثار تاریخی از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت است، اظهار کرد: آثار قابل ثبت در فهرست آثار ملی شامل آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و میراث ناملموس هستند که هر سال با همکاری کارشناسان میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها و مشاوران ذی‌صلاح شناسایی، مستندسازی و برای ثبت در فهرست آثار ملی آماده می‌شوند.

او معتقد است: ثبت آثار ملی علاوه بر افزایش شناخت نسبت به میراث فرهنگی استان، زمینه حفاظت قانونی از این آثار را نیز فراهم می‌کند و مانع از دخل و تصرف، تخریب یا آسیب به بناها، محوطه‌ها و دیگر آثار تاریخی می‌شود.

حسینی‌بروجنی با اشاره به عملکرد پنج ماه نخست سال جاری گفت: در این مدت حدود ۱۰۲ اثر تاریخی غیرمنقول در سطح استان شناسایی شده که بخشی از پرونده‌های ثبتی آن‌ها به وزارتخانه ارسال شده و سایر پرونده‌ها نیز در دست تکمیل هستند.

او بیان کرد: همچنین بیش از ۵۰ پرونده ثبت آثار غیرمنقول و ۲۰ پرونده مربوط به آثار دفاع‌مقدس با عنوان «مکان رویداد» تهیه و برای بررسی به وزارت میراث‌فرهنگی ارسال شده است. این پرونده‌ها بیشتر به رویدادهای دفاع‌مقدس، از جمله عملیات رمضان، اختصاص دارند.

حسینی‌بروجنی از درخواست اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان برای برگزاری شورای ثبت آثار تاریخی در این استان خبر داد و گفت: با توجه به تعداد بالای پرونده‌های آماده بررسی، از وزارتخانه درخواست کرده‌ایم جلسه شورای ثبت آثار تاریخی به‌صورت اختصاصی در خوزستان برگزار شود که امیدواریم این نشست در مردادماه برگزار شود.

به گفته این مقام مسئول: از مهم‌ترین پرونده‌های آماده ثبت می‌توان به آثار صنعتی شهرستان مسجدسلیمان مرتبط با صنعت نفت، همچنین محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی شهرستان‌های شوش، لالی و اندیکا اشاره کرد که برای ثبت در فهرست آثار ملی به وزارتخانه ارسال شده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه میراث طبیعی اظهار کرد: چهار پرونده ثبت آثار طبیعی نیز تهیه و برای بررسی به وزارتخانه ارسال شده است.

او همچنین از تهیه و ارسال هشت پرونده ثبت میراث ناملموس خبر داد و گفت: این پرونده‌ها پس از تصویب در شورای ثبت استانی به وزارتخانه ارسال شده‌اند و تعدادی از آن‌ها تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.

حسینی‌بروجنی افزود: از جمله این آثار می‌توان به آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) شهر حُر اشاره کرد که هم‌زمان با ایام عاشورای حسینی در فهرست آثار ملی ثبت و ابلاغ شده است.

او گفت: همچنین پرونده‌هایی مانند گویش ماهشهری، مهارت پخت غذای سنتی «توله بختیاری»، مهارت تهیه «ماست بهاره»، مهارت پخت «خرما داغ» و چند اثر ناملموس دیگر در مراحل بررسی قرار دارند.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان هدف از ثبت آثار ناملموس را انتقال دانش، مهارت‌ها و آیین‌های بومی به نسل‌های آینده عنوان کرد و گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی و گسترش زندگی مدرن، ثبت و مستندسازی این میراث نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و تداوم سنت‌های بومی دارد.

او همچنین از ادامه روند شناسایی و ثبت آثار در استان خبر داد و گفت: در برنامه امسال، تهیه پرونده ثبتی حدود ۱۰ اثر شاخص منقول نیز پیش‌بینی شده است تا پس از طی مراحل قانونی، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسند.

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