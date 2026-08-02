بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یزدان خسروی ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، یکمیلیون و ۹۹۵ نفر از مرزهای شلمچه و چذابه از کشور خارج و ۵۹۲ هزار و ۱۴ نفر نیز از راه این دو پایانه مرزی وارد کشور شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به تفکیک آمار تردد زائران ایرانی و خارجی گفت: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۸۷۷ هزار و ۸۳۰ زائر ایرانی از کشور خارج و ۵۵۶ هزار و ۵۸۶ زائر ایرانی وارد کشور شدهاند. همچنین ۱۱۷ هزار و ۴۷۳ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۶ هزار و ۳۲۰ تبعه خارجی از راه مرزهای استان وارد کشور شدهاند.
او با بیان اینکه مرز شلمچه همچنان بیشترین سهم تردد زائران اربعین را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در این بازه زمانی، یکمیلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد در پایانه مرزی شلمچه به ثبت رسیده و در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۰۸ هزار و ۷۸۸ تردد انجام شده است.
خسروی با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی افزود: همه امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری و حملونقل جادهای استان برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی محورهای منتهی به مرزها و تسهیل تردد زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
او از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها و مرزها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون مشکل را تجربه کنند.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین حسینی به شمار میروند و هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین، روند ورود و خروج زائران از این دو پایانه مرزی بهصورت چشمگیری افزایش مییابد.
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