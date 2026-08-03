به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندائی، سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تشریح راهبردهای این معاونت در توسعه بازارهای داخلی، اظهار کرد: سیاست محوری معاونت، ایجاد سازوکارهای نوین برای اتصال مستقیم هنرمند به بازار و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده است؛ رویکردی که با هدف افزایش تابآوری اقتصادی جامعه صنایعدستی و پاسخگویی به تحولات بازار، در قالب طرح «روز و شببازارها» دنبال میشود.
وی با بیان اینکه این طرح بر پایه همکاری گسترده با شهرداریها و ظرفیتهای مدیریت شهری شکل گرفته است، افزود: رویکرد جدید، تغییر نگاه سنتی به بازار صنایعدستی است؛ بهجای آنکه هنرمند در انتظار مراجعه مشتری باشد، بازار به دل زندگی شهری و فضاهای پرتردد منتقل شده تا شهروندان در جریان زندگی روزمره با تولیدات اصیل ایرانی مواجه شوند و صنایعدستی بیش از گذشته بهعنوان کالایی کاربردی، فرهنگی و قابل مصرف در سبد خانوار جای گیرد.
ندائی با اشاره به ویژگیهای این الگو تصریح کرد: «روز و شببازارها» به کانونهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند که در آن، عرضه آثار صنایعدستی با برنامههای فرهنگی، موسیقی و ارائه نوشیدنیهای سنتی همراه شده و تجربهای متفاوت از حضور در فضای شهری برای شهروندان رقم میزند.
سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور، دستاوردهای نخستین مرحله اجرای این طرح را قابل توجه دانست و گفت: بر اساس گزارشهای اداراتکل استانی و اطلاعات دریافتی از هنرمندان، تنها در خردادماه امسال و در ۳۳ منطقه از ۱۶ استان پیشرو، مجموع فروش بازارهای ایجادشده به ۱۰ میلیارد تومان رسید که بیانگر ظرفیت بالای این الگو در رونقبخشی به اقتصاد صنایعدستی است.
وی افزود: در این مرحله، ۶۹۰ میز و غرفه در فضایی بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع برپا شد و ۷۲۷ هنرمند و صنعتگر، بهویژه فعالان حوزه اشتغال خانگی و کارگاههای کوچک، آثار و تولیدات خود را بدون واسطه در معرض عرضه قرار دادند.
به گفته ندائی، استانهای اصفهان، ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، یزد و چهارمحال و بختیاری، پیشگام اجرای این طرح در مرحله نخست بودهاند و تجربه موفق آنان، زمینه توسعه این الگو در سایر استانهای کشور را فراهم خواهد کرد.
سرپرست معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، چشمانداز این برنامه را ایجاد زنجیرهای یکپارچه از بازارهای حضوری و مجازی عنوان کرد و گفت: تکمیل بازارهای فیزیکی با توسعه سکوهای تخصصی فروش صنایعدستی، ضمن افزایش دسترسی تولیدکنندگان به بازار، امکان تثبیت درآمد، توسعه مشتریان و تقویت اقتصاد این بخش را فراهم میکند.
وی همچنین تاکید کرد: دادههای حاصل از فعالیت این بازارها، امکان شناخت دقیقتر ذائقه و الگوی مصرف مخاطبان را فراهم میسازد و زمینه بازطراحی محصولات متناسب با نیاز بازار و افزایش قدرت رقابت تولیدات صنایعدستی را مهیا میکند.
ندائی در پایان با اشاره به برنامههای معاونت برای توسعه بازارهای بینالمللی خاطرنشان کرد: همزمان با تقویت بازار داخلی، حضور هدفمند در نمایشگاههای تخصصی و رویدادهای بینالمللی و توسعه صادرات صنایعدستی نیز با جدیت دنبال میشود تا فرصتهای جدید تجاری در اختیار هنرمندان و تولیدکنندگان کشور قرار گیرد و مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی این حوزه شکل گیرد.
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