بهگزارش خبرنگار میراث آریا، اسماعیل رحیمی اظهار کرد: در حاشیه برپایی موکب اباعبدالله الحسین(ع) توسط برادران اهل سنت در بوکان، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستن با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان و ستاد اربعین شهرستان، اقدام به برپایی سیاهچادر، پخت غذای محلی کلانه و ایجاد موزهای از صنایعدستی و هنرهای سنتی منطقه کرده است که این کار که با استقبال گسترده زائران و عزاداران حسینی همراه شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوکان افزود: این برنامه فرهنگی و آیینی، جلوهای از همدلی، همبستگی و ارادت مشترک مردم بوکان به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشت و فضای معنوی موکب را با رنگ و بوی فرهنگ بومی منطقه آمیخت.
او ادامه داد: در سیاهچادر برپا شده، زائران ضمن آشنایی با سبک زندگی سنتی مردم بوکان، از نزدیک با آداب، رسوم و مهماننوازی مردم بوکان آشنا شدند و پخت و توزیع غذای محلی کلانه نیز یکی از بخشهای پرمخاطب این برنامه بود که با طعم اصیل و سنتی خود، توجه بسیاری از زائران را جلب کرد و زمینهای برای معرفی ظرفیتهای غذایی و فرهنگی این شهرستان فراهم ساخت.
رحیمی گفت: در بخش موزه صنایعدستی، آثار هنری و دستسازههای هنرمندان بوکانی در معرض دید عموم قرار گرفت تا گوشهای از توانمندیهای فرهنگی و هنری این منطقه به زائران معرفی شود، این حرکت فرهنگی، علاوه بر خدمترسانی به زائران اربعین، نقش مؤثری در معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بوکان ایفا کرد.
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