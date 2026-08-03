پروژه باند دوم فرودگاه ارومیه بعد از ۲۰ سال در آستانه اجرا قرار دارد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، پرونده احداث باند دوم فرودگاه بینالمللی ارومیه که نزدیک به ۲ دهه میان دولتهای مختلف دست به دست شده و به نتیجه نرسیده بود، اکنون وارد مرحلهای تازه شده است، و امروز ۱۲ مردادماه این پروژه در نشست مشترک استاندار آذربایجانغربی با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مورد پیگیری قرار گرفته و بر تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن تأکید شد.
طرح ۲بانده کردن فرودگاه ارومیه از دهه ۱۳۸۰ و در قالب طرح جامع توسعه فرودگاههای کشور مطرح شد، اما طی حدود ۲۰ سال گذشته به دلایل مختلف از جمله محدودیتهای اعتباری و اجرایی شرکت فرودگاههای کشور، از مرحله مطالعات فراتر نرفت، اکنون با تصمیم استاندار آذربایجانغربی اجرای این طرح با اعتبارات ملی و استانی در دستورکار قرار گرفته و اجرای آن به تخصیص منابع از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها محدود نخواهد بود؛ اقدامی که میتواند ظرفیت عملیاتی فرودگاه ارومیه را افزایش داده و نقش آن را در پشتیبانی از حملونقل هوایی، تجارت، سرمایهگذاری و گردشگری شمالغرب کشور تقویت کند.
در این نشست ۱۰ پروژه مهم فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۶ طرح توسط بخش خصوصی و همچنین اعتبارات ملی و استانی اجرا و چهار طرح نیز توسط اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور اجرا خواهد شد.
آذربایجانغربی به واسطه همجواری با ترکیه، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، یکی از راهبردیترین استانهای کشور و دروازه زمینی ایران به اروپا به شمار میرود؛ جایگاهی که توسعه زیرساختهای حملونقل، بهویژه بخش هوایی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
اجرای باند دوم فرودگاه، احداث هتل و نمایشگاه، تشریفات سیایپی، ترمینال کارگو، آموزشگاه خلبانی و احداث پارکینگ طبقانی از جمله طرحهایی است که با مشارکت بخش خصوصی و همچنین اعتبارات ملی و استانی اجرا خواهد شد.
همچنین توسعه و بهسازی عوامل پروازی، بهسازی ترمینال خارجی و احداث ترمینال جدید خارجی نیز از مهمترین طرحهایی است که شرکت فرودگاههای کشور متعهد به اجرای آن در فرودگاه شهید باکری ارومیه شد.
توسعه زیرساختهای هوایی، در کنار تکمیل کریدورهای جادهای، ریلی و پایانههای مرزی، میتواند جایگاه آذربایجانغربی را به عنوان حلقه اتصال ایران با بازارهای اروپا، ترکیه و منطقه قفقاز بیش از گذشته تثبیت کرده و نقش این استان را در معادلات ترانزیتی و اقتصادی کشور ارتقا دهد.
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