به گزارش میراث آریا، داوود یوسفی رئیسگروه مطالعات و رویههای نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی درباره وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اظهار کرد: موضوع رانندگان سکوهای اینترنتی در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن پیشبینی شده است، اما متولیان این حوزه یعنی سکوهای اسنپ و تپسی با نحوه اجرای آن موافقت نکردند.
یوسفی توضیح داد: در آییننامه اجرایی تصریح شده بود که بخشی از حقبیمه از محل بارنامه یا کرایه مسافر تأمین شود تا امکان دریافت بخشی از حقبیمه از راننده و استفاده از کمک دولت فراهم شود، اما این موضوع مورد توافق قرار نگرفت، در مراجع مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس گروه مطالعات و رویههای نامنویسی حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قانون رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای برخورداری از پوشش بیمهای گفت: این موضوع در قالب طرح اصلاح قانون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و اکنون در دستور بررسی مجلس قرار دارد و باید منتظر نظر نهایی نمایندگان درباره آن بود.
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