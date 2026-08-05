به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز ۱۴ مردادماه در برخی نقاط مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، پنج شنبه ۱۵ مردادماه در برخی نقاط گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، جمعه ۱۶ مردادماه در برخی مناطق استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، شنبه ۱۷ مردادماه در برخی نقاط مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و یکشنبه ۱۸ مردادماه در ارتفاعات البرز مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: از امروز چهارشنبه ۱۴ تا شنبه ۱۷ مردادماه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز و یکشنبه ۱۸ مردادماه در نوار شرقی کشور در بعضی از ساعت‌ها، وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان از اواخر وقت پنجشنبه ۱۵ تا جمعه ۱۶ مردادماه دریای عمان و دریای خزر مواج خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا پنجشنبه ۱۵ مردادماه نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۶ درجه سانتیگراد و پس فردا جمعه ۱۶ مردادماه کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر و باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا پنج شنبه ۱۵ و پس فردا جمعه ۱۶ مردادماه اهواز با دمای ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین و اردبیل با دمای ۱۲ و ۱۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان‌ها هستند.

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