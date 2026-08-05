به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر، ترافیک در برخی از محورهای منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین و سنگین است، اما در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، تردد به صورت روان جریان دارد.

او افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در آزادراه قزوین- کرج، محدوده پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه- تهران، حد فاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار- تهران، حد فاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک صبحگاهی سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی وجود ندارد.

محبی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین شامل محورهای حمیل- سرابله- ایلام، ایلام- مرز مهران، بستان- مرز چذابه، خرمشهر- مرز شلمچه، قصرشیرین- مرز خسروی، مریوان- مرز باشماق و پیرانشهر- مرز تمرچین، تردد به صورت روان در جریان است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

او همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس- لار در محدوده کلمت‌علی تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان- منبع آب- بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

انتهای پیام/