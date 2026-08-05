به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه جاری در بازدید از محوطه حاجی خان فامنین استان همدان با تأکید براهمیت معبد حاجی خان به عنوان یک معماری شاخص از دوره ماد و الگوی معماری مذهبی ایران باستان به اهمیت استقرار و سکونتگاه مردمان مرتبط با این معبد اشاره کرد؛ چرا که اطلاعات باستان شناسی زیادی در مورد مردمان دور ماد مرتبط با محوطه های مذهبی این دوره در دست نیست و این محوطه و نتایج حاصل از آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار دهد و نقاط تاریکی از زندگی مردمان دوره ماد، فرهنگ و هنر و تمدن این دوره و ایران باستان را آشکار سازد.

فصل اول کاوش‌های باستان‌شناختی محوطه حاجی خان که در سایت پتروشیمی ابن سینای فامنین در استان همدان واقع شده است در سال 95 و 96 با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، انجام شد که از نتایج شاخص آن می‌توان به کشف و شناسایی معبدی از دوره مادها اشاره کرد.

فصل دوم کاوش در محوطه حاجی خان نیز با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و حمایت مالی شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا فامنین و با تاکید بر کاوش در پشته مجاور معبد که احتمالا استقرارگاهی از دوره ماد بوده به سرپرستی اسماعیل همتی ازندریانی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی در حال انجام است.

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