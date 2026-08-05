به گزارش خبرنگار میراث آریا محمدجواد جعفری امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: شماره ۲۶ فصلنامه علمی ـ خبری تختجمشید و پاسارگاد به صورت ویژه به بررسی ابعاد مختلف زندگی، فعالیتهای پژوهشی، موزهداری و خدمات ارزشمند زندهیاد عباسعلی بردبار اختصاص دارد.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید افزود: عباسعلی بردبار از چهرههای شناختهشده و تأثیرگذار در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و موزهداری کشور بود که سالها با تعهد، دانش و تجربه خود در مجموعه جهانی تختجمشید فعالیت کرد و نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی، ساماندهی اموال فرهنگی و انتقال دانش به نسلهای جوان ایفا کرد.
جعفری با اشاره به انتشار فراخوان این ویژهنامه گفت: از استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان میراث فرهنگی، صاحبنظران و تمامی علاقهمندان دعوت میشود مقالات، یادداشتها و پژوهشهای مرتبط با موضوع این ویژهنامه را برای بررسی و انتشار به دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند.
او بیان کرد: مقالات میتوانند با محورهایی همچون زندگی و خدمات علمی و اجرایی زندهیاد بردبار، موزهداری، حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی، مدیریت اموال فرهنگی ـ تاریخی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیتهای مرتبط با پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پایگاه میراث جهانی پاسارگاد تهیه و ارسال شوند.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق نشانی پست الکترونیکی parsapasargadae.newsletter@gmail.com
دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند تا پس از طی فرآیند داوری، در شماره ویژه این نشریه منتشر شوند. جعفری ابرازامیدواری کرد انتشار این ویژهنامه، زمینهای برای ثبت و معرفی هرچه بیشتر خدمات و میراث علمی زندهیاد عباسعلی بردبار و انتقال تجربیات ارزشمند او به نسلهای آینده پژوهشگران و فعالان میراث فرهنگی باشد.
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