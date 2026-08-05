۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۱

فراخوان ارسال مقاله برای ویژه‌نامه زنده‌یاد عباسعلی بردبار منتشر شد

فراخوان ارسال مقاله برای ویژه‌نامه زنده‌یاد عباسعلی بردبار منتشر شد

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید از انتشار فراخوان ارسال مقاله برای شماره بیست‌وششم فصلنامه علمی ـ خبری تخت‌جمشید و پاسارگادخبر داد و گفت: این شماره به پاس ۳۰ سال تلاش و خدمات فرهنگی و پژوهشی زنده‌یاد عباسعلی بردبار، مدیر موزه وامین اموال پیشین مجموعه جهانی تخت‌جمشید، منتشر خواهد شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا محمدجواد جعفری امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: شماره ۲۶ فصلنامه علمی ـ خبری تخت‌جمشید و پاسارگاد به صورت ویژه به بررسی ابعاد مختلف زندگی،  فعالیت‌های پژوهشی، موزه‌داری و خدمات ارزشمند زنده‌یاد عباسعلی بردبار اختصاص دارد. ‌

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید افزود: عباسعلی بردبار از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و موزه‌داری کشور بود که سال‌ها با تعهد، دانش و تجربه خود در مجموعه جهانی تخت‌جمشید فعالیت کرد و نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی،  ساماندهی اموال فرهنگی و انتقال دانش به نسل‌های جوان ایفا کرد. ‌

جعفری با اشاره به انتشار فراخوان این ویژه‌نامه گفت: از استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان،  کارشناسان میراث فرهنگی،  صاحب‌نظران و تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات، یادداشتها و پژوهش‌های مرتبط با موضوع این ویژه‌نامه را برای بررسی و انتشار به دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند.

‌او بیان کرد: مقالات می‌توانند با محورهایی همچون زندگی و خدمات علمی و اجرایی زنده‌یاد بردبار،  موزه‌داری،  حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی،  مدیریت اموال فرهنگی ـ تاریخی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت‌های مرتبط با پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پایگاه میراث جهانی پاسارگاد تهیه و ارسال شوند.

‌سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق نشانی پست الکترونیکی parsapasargadae.newsletter@gmail.com

دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند تا پس از طی فرآیند داوری،  در شماره ویژه این نشریه منتشر شوند. ‌جعفری ابرازامیدواری کرد انتشار این ویژه‌نامه،  زمینه‌ای برای ثبت و معرفی هرچه بیشتر خدمات و میراث علمی زنده‌یاد عباسعلی بردبار و انتقال تجربیات ارزشمند او به نسل‌های آینده پژوهشگران و فعالان میراث فرهنگی باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051401082
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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