به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: دومین نمایشگاه صنایع‌دستی بانوان کارآفرین با مشارکت کودکستان «باغ گل‌های پریا» و همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر از ۱۴ تا ۱۶ مردادماه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر افزود: این نمایشگاه با رویکرد حمایت از بانوان هنرمند و کارآفرین و همچنین ایجاد زمینه‌ای برای آشنایی نسل کودک با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ایران برپا شده است. در این رویداد، آثار و تولیدات بانوان هنرمند شهرستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

طاهری باب‌اناری با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایین گفت: حضور کودکان در کنار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نونهالان با هویت فرهنگی، هنرهای بومی و مشاغل خلاق است و می‌تواند در تقویت حس تعلق به میراث فرهنگی و انتقال ارزش‌های اصیل ایرانی به نسل آینده نقش مؤثری ایفا کند.

او برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را گامی مؤثر در معرفی توانمندی‌های بانوان، توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و حمایت از مشاغل خانگی دانست و افزود: توسعه و رونق صنایع‌دستی علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانواده‌ها و تقویت اقتصاد محلی باشد.

دومین نمایشگاه صنایع‌دستی بانوان کارآفرین از ۱۴ تا ۱۶ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲، در محل کودکستان باغ گل‌های پریا برگزار می‌شود و بازدید از آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

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