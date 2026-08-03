تادوان میزبان سوگواره مدینه و طوس، گامی راهبردی برای توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان خفر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر طاهری باباناری امروز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت راهبردی این مراسم گفت: روستای تادوان به دلیل برخورداری از بافت تاریخی ارزشمند، مناظر طبیعی بکر و همجواری با رودخانه قرهآغاج، ظرفیتی کمنظیر برای توسعه گردشگری ترکیبی دارد. سوگواره «مدینه و طوس» صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه زمینهای برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و رونق اقتصاد روستایی است که میتواند تادوان را به یکی از کانونهای اصلی گردشگری مذهبی در استان فارس تبدیل کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر افزود: گردشگری مذهبی در سالهای اخیر به یکی از ارکان اصلی صنعت توریسم تبدیل شده است. ما در شهرستان خفر با شناسایی هویتهای اصیل بومی و پیوند آن با ایام سوگواری اهل بیت (ع)، به دنبال ایجاد تجربهای متفاوت برای گردشگرانی هستیم که به دنبال آرامش معنوی در دل طبیعت هستند. این رویداد با همکاری نهادهای محلی و انجمنهای مردمنهاد، فرصتی است تا ضمن ترویج فرهنگ غنی شیعی، زیرساختهای پذیرایی و خدمات گردشگری تادوان نیز مورد ارزیابی و تقویت قرار گیرد
طاهری باب اناری در ادامه تأکید کرد: حضور گردشگران در این رویداد، علاوه بر تعاملات فرهنگی، موجب حمایت از صنایع دستی بومی خفر و تقویت معیشت جوامع محلی خواهد شد. ما معتقدیم که میراث ناملموس، قلب تپنده گردشگری است و تلاش داریم با مستندسازی این رویداد، الگویی برای سایر روستاهای هدف گردشگری در استان ارائه دهیم و همچنین این سوگواره شامل بخشهای متنوعی از جمله آیینهای سنتی تعزیهخوانی و تورهای آشناسازی با بافت تاریخی تادوان خواهد بود.
در پایان، او از تمامی دوستداران فرهنگ آیینی و فعالان حوزه گردشگری دعوت کرد تا با حضور در این رویداد، شاهد پیوند عمیق میان معنویت و میراث ماندگار سرزمین خفر باشند.
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