به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیرحسین حکمتنیا امروز ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان فارس بهعنوان یکی از مراکز مهم گردشگری ادبی جهان، گفت: در استان فارس مسیرهایی نظیر حافظیه، سعدیه، خانهای در شیراز آگاتا کریستی، ارگ کریمخان، حمام وکیل و خانههای تاریخی صالحی و ضیائیان را با محوریت ادبیات و داستانهای بومی طراحی و اجرا کردهایم. همچنین تورهای تخصصی آرامگاهگردی مفاخر ادبی، از حافظ و سعدی تا خیام و عطار، بهصورت مستمر برگزار میشود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر توسعه گردشگری ادبی در سطح ملی افزود: برنامههای ما محدود به فارس نبوده و در استانهایی همچون اصفهان، یزد، کرمان، کاشان، تبریز، تهران و خوزستان نیز تورهای حرفهای با محوریت مشاهیر ادبی مانند فرخی یزدی، وحشی بافقی، محتشم کاشانی، شهریار و قیصرامینپور اجرا شده است. از جمله تورهای شاخص میتوان به نظامیخوانی در اقلید، اژدهاپیکر در لار و میل اژدها در ممسنی اشاره کرد.
او در ادامه با بیان اینکه گردشگری ادبی در کشور هنوز در سایه سکوت قرار دارد، خواستار حمایت بیشتر رسانهها و نهادهای فرهنگی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با این ظرفیت عظیم شد و گفت: ما بر بال ادبیات سفر میکنیم و مشاهیر ایرانزمین را میشناسیم؛ این رویه نیازمند توجه ملی است.
حکمتنیا در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای اداره کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، از همکاری شرکت خدمات گردشگری سفیران ملک سلیمان، آموزشگاه گردشگری سما و آژانس فرتاش سرزمین کهن در برگزاری این رویدادها تشکر و ابرازامیدواری کرد که گردشگری ادبی ایران به جایگاه واقعی خود در سطح جهانی دست یابد.
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