به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده چهارشنبه ۱۴ مرداد در ششمین جلسه هماهنگی برگزاری همایش ملی کریم‌خان زند، ضمن قدردانی از برگزاری نشست‌های کارشناسی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی کمتر شناخته‌شده منطقه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: باید بتوانیم سیر تاریخی این منطقه را از دوران مادها تا دوره زندیه به شکلی جامع، مستند و علمی معرفی کنیم.

او با اشاره به تجربه ثبت‌جهانی هگمتانه افزود: ملایر از دوران مادها تا دوره اسلامی، از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی برخوردار بوده و برگزاری این همایش نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است.

معصوم‌علیزاده اضافه کرد: این رویداد باید به حرکتی مؤثر در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و اقتصاد تبدیل شود و زمینه تداوم و برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن را در سال‌های آینده فراهم کند.

در ادامه ابراهیم جلیلی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این همایش، از برگزاری نشست‌های متعدد هماهنگی خبر داد و اظهار کرد: تعیین اعضای کمیته علمی، شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی همایش، تبیین اهداف، تعیین زمان و مکان برگزاری و انتخاب دبیر علمی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی ملایر بیان کرد: این شهرستان در حوزه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و تمدنی از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و بازخوانی رویدادهای تاریخی از نوشیجان تا زندیه می‌تواند نقش مؤثری در تقویت هویت ملی و احساس تعلق فرهنگی ایفا کند.

او تصریح کرد: تغییر نام سد کلان به سد کریم‌خان زند، اقدامی در راستای پاسداشت هویت تاریخی منطقه بود و امیدواریم با گسترش همکاری‌های فرهنگی میان ملایر و شیراز، زمینه هم‌افزایی و همدلی بیشتری فراهم شود تا سهم واقعی این منطقه در معرفی یکی از مهم‌ترین ادوار تاریخی کشور بیش از پیش نمایان شود.

آزادی‌خواه با تأکید بر جایگاه برجسته کریم‌خان زند در تاریخ ایران خاطرنشان کرد: این همایش تنها به معرفی یک شخصیت تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه به بررسی و تبیین یکی از دوره‌های مهم تاریخ ایران می‌پردازد. از این‌رو، فضاسازی شهری، پوشش گسترده رسانه‌ای، پخش استانی برنامه‌ها و تولید محتوای تبلیغاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در پایان، سعید کتابی، فرماندار ملایر بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تأکید کرد و گفت: همایش ملی کریم‌خان زند در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال آینده در دانشگاه ملایر برگزار خواهد شد و دبیر علمی همایش نیز انتخاب شده است.

او ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری پیش‌همایش‌ها، تولید و انتشار تیزرهای تبلیغاتی و تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق کمیته برنامه‌ریزی انجام خواهد شد تا این رویداد در شأن جایگاه تاریخی و فرهنگی شهرستان ملایر برگزار شود.

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