همدان در مسیر خدمت به زائران اربعین/ بیش از ۸۰ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری انجام شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده دوشنبه ۱۲ مرداد با اشاره به افزایش حجم سفرها و تردد زائران در ایام اربعین اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن این ایام و در راستای اجرای برنامههای نظارتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، تاکنون بیش از ۸۰ مورد بازدید از نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی، مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی و سایر تأسیسات بینراهی در مسیرهای اصلی تردد زائران انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: هدف از این بازدیدها، اطمینان از سلامت، بهداشت، ایمنی و آمادگی کامل مراکز خدماترسان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و مسافران است تا شرایط مناسب و مطلوبی برای توقف، استراحت و ادامه سفر آنها فراهم شود.
او با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین تصریح کرد: در جریان این بازدیدها، وضعیت نظافت و بهداشت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی، کیفیت خدمات ارائهشده، تأمین امکانات مورد نیاز، وضعیت تأسیسات و رعایت ضوابط و استانداردهای لازم مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته و در موارد لازم نیز تذکرات و توصیههای لازم به بهرهبرداران ارائه شده است.
معصومعلیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن استان همدان در مسیر تردد زائران ۱۷ استان به عتبات عالیات، ارتقای کیفیت خدمات بینراهی از اولویتهای این ادارهکل در ایام اربعین به شمار میرود و نظارتها تا پایان این ایام بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
او تأکید کرد: تلاش مجموعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بر این است که با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری، بهترین شرایط برای خدمترسانی به زائران و مسافران فراهم شود تا مسافران با آرامش، امنیت و رفاه بیشتری از مسیرهای استان همدان عبور کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تأکید بر تداوم این نظارتها تا پایان موج بازگشت زائران اربعین، گفت: ارائه خدمات مطلوب به زائران نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری است و ادارهکل میراثفرهنگی استان نیز با استفاده از ظرفیت بازرسان و کارشناسان خود، بهصورت مستمر بر عملکرد مراکز خدماتی و رفاهی نظارت خواهد داشت تا زائران با آسایش، سلامت و رضایت بیشتری از مسیرهای استان همدان تردد کنند.
انتهای پیام/
نظر شما