به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده یکشنبه ۱۱ مرداد اظهار کرد: همچنین این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای مشترک فرهنگی، گردشگری و آموزشی و برگزاری برنامهها، فعالیتهای مشترک فرهنگی، نمایشگاهی و گردشگری به منظور ارتقای سطح آگاهی و بهرهمندی کارکنان و خانوادههای طرفین به امضا رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: تقویت همکاریهای مشترک بین طرفین، توسعه و ترویج گردشگری خانوادگی و فرهنگی، ارتقای سطح آگاهی کارکنان و خانوادههای آنان نسبت به میراثفرهنگی، تاریخی و گردشگری استان، معرفی آثار تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی همدان و همچنین ترویج و حمایت از صنایعدستی از مهمترین اهداف پیشبینی شده در این تفاهمنامه است.
او تصریح کرد: معرفی راهنمایان گردشگری برای برگزاری بازدیدهای گروهی، همکاری در برگزاری تورهای فرهنگی و آموزشی ویژه کارکنان و خانوادههای آنان و نیز فراهم کردن امکان بازدید رایگان یا دارای تخفیف از موزهها، بناها و اماکن تاریخی استان برای خانوادههای کارکنان سپاه انصارالحسین(ع) از جمله تعهدات این ادارهکل در چارچوب تفاهمنامه است.
معصومعلیزاده اضافه کرد: همکاری و پشتیبانی در تأمین امنیت و حفاظت از موزهها، اماکن تاریخی و محوطههای فرهنگی حسب نیاز و به درخواست ادارهکل، بهرهگیری از ظرفیت نیروهای تخصصی، بسیج و امکانات موجود برای پیشگیری از تعرض، تخریب و قاچاق اموال و آثار تاریخی در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری در اجرای طرحهای آگاهیبخشی و فرهنگسازی عمومی در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی، همکاری رسانهای و فرهنگی در معرفی جاذبههای تاریخی، گردشگری و صنایعدستی استان و همچنین مشارکت در برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی مشترک از مهمترین تعهدات سپاه انصارالحسین(ع) در این تفاهمنامه به شمار میرود.
او ابراز امیدواری کرد با اجرای مفاد این تفاهمنامه، زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان همدان فراهم شده و گامهای مؤثری در مسیر معرفی شایسته میراث ارزشمند استان، توسعه گردشگری فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی برداشته شود.
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