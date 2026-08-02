به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار یکشنبه ۱۱ مرداد در جلسه هماهنگی برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان، ترویج فرهنگ بهره‌گیری از طب سنتی و توسعه گردشگری سلامت برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان همدان اظهار کرد: جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها با همکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط در مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه بوعلی‌سینا برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان، گردشگران و شهروندان می‌توانند از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

او با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع در این رویداد افزود: معرفی گونه‌های مختلف گیاهان دارویی استان همدان، ارائه محصولات و فرآورده‌های مرتبط، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی این حوزه و آشنایی بازدیدکنندگان با خواص و کاربردهای گیاهان دارویی از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه است.

خاکسار ادامه داد: در حاشیه این رویداد، نشست‌های تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برگزار می‌شود تا آخرین یافته‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

معاون گردشگری استان همدان با تأکید بر جایگاه ویژه همدان در تاریخ علم و پزشکی ایران گفت: وجود آرامگاه شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا در همدان، این شهر را به یکی از مهم‌ترین نمادهای دانش پزشکی و حکمت در جهان اسلام تبدیل کرده است و برگزاری جشنواره حکیم هزاره‌ها در جوار آرامگاه این دانشمند بزرگ، فرصتی ارزشمند برای معرفی پیوند میان میراث علمی، ظرفیت‌های بومی و گردشگری سلامت استان به شمار می‌رود.

خاکسار خاطرنشان کرد: به منظور آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان و گردشگران با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی همدان، برگزاری تورهای همدان‌گردی در مسیرهای ویژه و مرتبط با جشنواره نیز در این رویداد گنجانده شده است تا بازدیدکنندگان ضمن حضور در جشنواره، از جاذبه‌های شاخص تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر بازدید کنند.

معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه توسعه گردشگری سلامت یکی از رویکردهای مهم استان در حوزه گردشگری است، افزود: معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی، طب سنتی و دانش بومی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت این حوزه و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و گردشگری ایفا کند.

او در پایان گفت: جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی حکیم هزاره‌ها با مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های استان همدان در حوزه گیاهان دارویی، افزایش آگاهی عمومی و بهره‌مندی شهروندان و گردشگران از برنامه‌های فرهنگی و علمی هفته همدان خواهد بود.

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