به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمود عسگریان، مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان روز یکشنبه ۱۱ مرداد در جلسه هماهنگی استقرار غرفه‌های مشاغل خانگی در مواکب اربعین حسینی، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معنایی و اقتصادی اربعین حسینی، گفت: در کنار برپایی مواکب، بازارچه‌هایی برای عرضه سوغات، تولیدات و صنایع دستی استان همدان دایر خواهد شد تا زائران اباعبدالله الحسین (ع) با محصولات و هنر اصیل این دیار آشنا شوند.

او با بیان آمار چشمگیر حضور در این رویداد عظیم افزود: در مسیر زائران اربعین، ۱۸۰ موکب آماده خدمت‌رسانی هستند و ۱۵۰ هزار خادم به زائران خدمت می‌کنند. همچنین ۱۹ استان کشور از استان همدان عبور می‌کنند که این موقعیت بی‌نظیری برای معرفی توانمندی‌های استان است.

در ادامه مسلم مروجی‌فرد، مدیرکل صمت استان همدان بر اهمیت آماده‌سازی هرچه بهتر غرفه‌ها و عرضه مطلوب اجناس و خدمات به زائران تأکید کرد و گفت: باید از فرصت مغتنم اربعین حسینی برای معرفی سوغات و محصولات استان همدان به نحو احسن استفاده شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان افزود: در این طرح از ظرفیت مشاغل خانگی، اصناف و واحدهای تولیدی پوشاک، کیف و کفش استان همدان برای خدمت‌رسانی و عرضه محصولات به زائران بهره‌برداری خواهیم کرد.

مدیرکل صمت همدان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر معرفی برندهای بومی استان، می‌تواند رونق اقتصادی قابل توجهی برای فعالان این حوزه‌ها به همراه داشته باشد.

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