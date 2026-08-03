۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه فعالیت‌های اتاق تفسیر هگمتانه

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه فعالیت‌های اتاق تفسیر هگمتانه

رئیس امور موزه‌های استان همدان از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توسعه فعالیت اتاق تفسیر پایگاه میراث‌جهانی هگمتانه و بهره‌گیری از ظرفیت راهنمایان گردشگری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرحسین فریبا دوشنبه ۱۲ مرداد اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و گردشگری، توسعه فعالیت‌های آموزشی و تفسیری و معرفی هرچه شایسته‌تر میراث تاریخی و فرهنگی استان همدان، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان پایگاه جهانی هگمتانه، امور موزه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و انجمن راهنمایان گردشگری استان همدان به امضا رسید.  

رئیس امور موزه‌های استان همدان افزود: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی، بهره‌گیری از دانش و توانمندی راهنمایان گردشگری و ارتقای سطح آگاهی بازدیدکنندگان از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و جهانی هگمتانه منعقد شده است.

او ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، راهنمایان گردشگری استان همدان با حضور و فعالیت در اتاق تفسیر پایگاه جهانی هگمتانه، ضمن ارائه اطلاعات تخصصی و روایت‌های مستند از پیشینه تاریخی و فرهنگی این محوطه جهانی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت بازدید، افزایش رضایت گردشگران و معرفی صحیح ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان ایفا خواهند کرد.

فریبا تصریح کرد: همچنین از ظرفیت علمی، تخصصی و اجرایی اعضای انجمن راهنمایان گردشگری استان در معرفی موزه‌ها، بناهای تاریخی و سایر جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری همدان استفاده خواهد شد تا با ارائه خدمات تخصصی، زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای تجربه بازدید و معرفی جامع‌تر آثار تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051200985
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha