به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرحسین فریبا دوشنبه ۱۲ مرداد اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و گردشگری، توسعه فعالیت‌های آموزشی و تفسیری و معرفی هرچه شایسته‌تر میراث تاریخی و فرهنگی استان همدان، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان پایگاه جهانی هگمتانه، امور موزه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و انجمن راهنمایان گردشگری استان همدان به امضا رسید.

رئیس امور موزه‌های استان همدان افزود: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی، بهره‌گیری از دانش و توانمندی راهنمایان گردشگری و ارتقای سطح آگاهی بازدیدکنندگان از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و جهانی هگمتانه منعقد شده است.

او ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، راهنمایان گردشگری استان همدان با حضور و فعالیت در اتاق تفسیر پایگاه جهانی هگمتانه، ضمن ارائه اطلاعات تخصصی و روایت‌های مستند از پیشینه تاریخی و فرهنگی این محوطه جهانی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت بازدید، افزایش رضایت گردشگران و معرفی صحیح ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان ایفا خواهند کرد.

فریبا تصریح کرد: همچنین از ظرفیت علمی، تخصصی و اجرایی اعضای انجمن راهنمایان گردشگری استان در معرفی موزه‌ها، بناهای تاریخی و سایر جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری همدان استفاده خواهد شد تا با ارائه خدمات تخصصی، زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای تجربه بازدید و معرفی جامع‌تر آثار تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.

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