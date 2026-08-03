به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد احمدی دوشنبه ۱۲ مرداد بیان کرد: طرح ساماندهی محوطه داخلی آرامگاه میررضی آرتیمانی با هدف بهبود زیرساختهای خدماتی، ارتقای کیفیت فضای بازدید و حفظ و صیانت از این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی از محل اعتبارات ملی ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان افزود: در قالب این طرح، اجرای شبکه روشنایی، نورپردازی محوطه و همچنین استقرار سیستم نوین آبیاری فضای سبز پیشبینی شده است که علاوه بر زیباسازی محیط، موجب مدیریت و صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری در نگهداری فضای سبز مجموعه خواهد شد.
او با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی آرامگاه میررضی آرتیمانی گفت: آرامگاه میررضی آرتیمانی، مدفن شاعر، عارف و اندیشمند نامدار دوره صفوی، یکی از آثار تاریخی و فرهنگی شاخص شهرستان تویسرکان و از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی منطقه به شمار میرود که هر ساله پذیرای علاقهمندان به تاریخ، ادب و عرفان ایرانی است.
احمدی خاطرنشان کرد: اجرای شبکه روشنایی و نورپردازی، علاوه بر افزایش ایمنی و ارتقای جلوههای بصری این مجموعه تاریخی، زمینه رضایت بیشتر بازدیدکنندگان را فراهم میکند و نقش مؤثری در معرفی هرچه بهتر این اثر ارزشمند، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق صنعت گردشگری شهرستان تویسرکان خواهد داشت.
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