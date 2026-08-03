۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹

بازارچه صنایع‌دستی در مینی‌ورد راه‌اندازی می‌شود

بازارچه صنایع‌دستی در مینی‌ورد راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است، گفت: علاوه بر بازارچه‌های فصلی و موقت و استفاده از ظرفیت نمایشگاهی و فروشگاهی شهرستان ملایر با کمک شهرداری در حال طراحی بازارچه‌ای در مینی‌ورد هستیم.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۱۱ مرداد در نشست فعالان اقتصادی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه آینده صنایع‌دستی و گردشگری استان در شهرستان ملایر است، اظهار کرد: از ۸۵ رشته صنایع‌دستی استان همدان بیش از ۲۱ رشته آن در شهرستان ملایر فعالیت می کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: برگزاری همایش ملی کریم خان زند در شهرستان ملایر در دست پیگیری است و امیدواریم بتوانیم در این رویداد تفاهم‌نامه‌های مطلوب و مفیدی منعقد کنیم.

او با بیان اینکه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر برگزاری این همایش تاکید دارند، عنوان کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی برندهای جهانی ملایر و تقویت صنعت گردشگری این شهرستان است.

معصوم‌علیزاده در پایان با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی یکی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است، گفت: علاوه بر بازارچه‌های فصلی و موقت و استفاده از ظرفیت نمایشگاهی و فروشگاهی شهرستان با کمک شهرداری ملایر در حال طراحی بازارچه‌ای در مینی‌ورد هستیم.

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کد خبر 1405051200932
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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