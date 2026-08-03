به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده یکشنبه ۱۱ مرداد در نشست فعالان اقتصادی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه آینده صنایع‌دستی و گردشگری استان در شهرستان ملایر است، اظهار کرد: از ۸۵ رشته صنایع‌دستی استان همدان بیش از ۲۱ رشته آن در شهرستان ملایر فعالیت می کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: برگزاری همایش ملی کریم خان زند در شهرستان ملایر در دست پیگیری است و امیدواریم بتوانیم در این رویداد تفاهم‌نامه‌های مطلوب و مفیدی منعقد کنیم.

او با بیان اینکه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر برگزاری این همایش تاکید دارند، عنوان کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی برندهای جهانی ملایر و تقویت صنعت گردشگری این شهرستان است.

معصوم‌علیزاده در پایان با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی یکی از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان است، گفت: علاوه بر بازارچه‌های فصلی و موقت و استفاده از ظرفیت نمایشگاهی و فروشگاهی شهرستان با کمک شهرداری ملایر در حال طراحی بازارچه‌ای در مینی‌ورد هستیم.

انتهای پیام/