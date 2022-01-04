۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۵

رونمایی از نشان ذوالفقار سردار سلیمانی اثر هنرمند صنایع‌دستی یاسوجی

رونمایی از نشان ذوالفقار سردار سلیمانی اثر هنرمند صنایع‌دستی یاسوجی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد از رونمایی نشان ذوالفقار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که به‌دست یکی از هنرمندان صنایع‌دستی در شهر یاسوج تولید شده است، خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد مجید صفایی امروز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ در بازدید از کارگاه صنایع‌دستی زیورآلات سنتی در یاسوج، اظهار کرد: «این هنرمند خوش‌ذوق با استفاده از هنر زیورآلات سنتی و در اقدامی کاملاً سنتی و دست‌ساز این مدال این نشان باارزش فرهنگی را تولید کرده است.» 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: «فردا چهارشنبه با حضور مسئولان استانی این اثر مهم در یاسوج مرکز استان رونمایی می‌شود.» 

صفایی ادامه داد: «سردار شهید سلیمانی شخصیتی بزرگ در ایران اسلامی بوده و نیاز است که به‌خوبی برای معرفی این شخصیت تلاش شود.»

 

انتهای پیام/

کد خبر 14001014400425

برچسب‌ها