بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد مجید صفایی امروز سهشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۰ در بازدید از کارگاه صنایعدستی زیورآلات سنتی در یاسوج، اظهار کرد: «این هنرمند خوشذوق با استفاده از هنر زیورآلات سنتی و در اقدامی کاملاً سنتی و دستساز این مدال این نشان باارزش فرهنگی را تولید کرده است.»
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: «فردا چهارشنبه با حضور مسئولان استانی این اثر مهم در یاسوج مرکز استان رونمایی میشود.»
صفایی ادامه داد: «سردار شهید سلیمانی شخصیتی بزرگ در ایران اسلامی بوده و نیاز است که بهخوبی برای معرفی این شخصیت تلاش شود.»
