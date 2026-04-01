به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده با قدردانی از همراهی صمیمانه مدیران موزه‌ها و گردشگران، بر نقش کلیدی این مراکز در حفظ میراث ملی تأکید کرد و گفت: حفظ میراث فرهنگی و حمایت همه‌جانبه از موزه‌های خصوصی، اولویت اصلی سیاست‌های فرهنگی استان است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: استقبال قابل توجه مردم در نوروز امسال، آن هم با توجه به شرایط خاص و حساسیت‌های فعلی کشور، به وضوح نشان داد که موزه‌ها همچنان جایگاهی زنده، پویا و اثرگذار در سبد فرهنگی خانواده‌ها دارند.

او تصریح کرد: از ابتدای نوروز تا ۱۱ فروردین بیش از ۵ هزار گردشگر از موزه‌های مردم‌شناسی تبریزی و مردم‌شناسی کندلوس در نوشهر، موزه تاریخ طبیعی رامسر، موزه رفوگری مازندران در بابلسر و خانه‌موزه مکرمه قنبری بابل بازدید کردند.

