۱۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۱

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی مازندران خبر داد:

استقبال از تاریخ و فرهنگ مازندران/ بیش از ۵ هزار نفر از موزه‌های خصوصی مازندران بازدید کردند

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران اعلام کرد که از آغاز نوروز تا ۱۱ فروردین، بیش از ۵ هزار گردشگر و علاقه‌مند از موزه‌های خصوصی و منتخب استان بازدید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده با قدردانی از همراهی صمیمانه مدیران موزه‌ها و گردشگران، بر نقش کلیدی این مراکز در حفظ میراث ملی تأکید کرد و گفت: حفظ میراث فرهنگی و حمایت همه‌جانبه از موزه‌های خصوصی، اولویت اصلی سیاست‌های فرهنگی استان است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: استقبال قابل توجه مردم در نوروز امسال، آن هم با توجه به شرایط خاص و حساسیت‌های فعلی کشور، به وضوح نشان داد که موزه‌ها همچنان جایگاهی زنده، پویا و اثرگذار در سبد فرهنگی خانواده‌ها دارند.

او تصریح کرد: از ابتدای نوروز تا ۱۱ فروردین بیش از ۵ هزار گردشگر از موزه‌های مردم‌شناسی تبریزی و مردم‌شناسی کندلوس در نوشهر، موزه تاریخ طبیعی رامسر، موزه رفوگری مازندران در بابلسر و خانه‌موزه مکرمه قنبری بابل بازدید کردند.

کد خبر 1405011200896
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

